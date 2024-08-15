Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Okçulukta Hedef: Los Angeles 2028 Olimpiyatları

Yusuf Göktuğ Ergin, Los Angeles 2028'de 6 sporcu ile yer almayı hedefliyor. Hedef madalyalar ve sürdürülebilir başarılar.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 11:23
Okçulukta Hedef: Los Angeles 2028 Olimpiyatları

Okçulukta Yeni Hedef: Los Angeles 2028

Yusuf Göktuğ Ergin: "Los Angeles Olimpiyatları için ana hedefimiz 6 sporcuyla orada olmak..."

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından çalışmalarına aralıksız devam eden Türk Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, Los Angeles 2028 Olimpiyatları için büyük bir hedef belirlediklerini açıkladı. Ergin, amaçlarının 6 sporcuyla bu önemli spor etkinliğine katılmak olduğunu vurguladı.

Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk okçuluğunun 2020'de pandemi nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda elde ettiği ilk altın madalyayı anımsatarak, bu başarının sürdürülebilir olduğunu ve Paris 2024'te de devam ettirilmesi gerektiğini belirtti.

Son yıllarda elde ettikleri başarıların yanı sıra, Paris 2024'te Klasik Yay Erkek Milli Takımı ile madalya kazanma başarısını da değerlendiren Ergin, okçulukta madalya kazanan 7 ülkeden biri olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

"Bundan sonraki amacımız, Los Angeles 2028'de çıtayı daha da yukarıya taşımak," diyen Ergin, sözlerine şu şekilde devam etti:

  • "Paris 2024'e birçok madalya alabileceğimiz umuduyla gittik ve bir madalya kazandık. Sporcularımızın kariyerini ve deneyimlerini geliştirmek için çalışmalar yapacağız."
  • "Los Angeles'ta 6 sporcuyla temsil edilme hedefimiz var. Hedeflediğimiz en yüksek katılımı sağladıktan sonra, bireysel, takım ve karma takımlarda madalya kazanacak gücümüz var."

Ergin, Paris Olimpiyat Oyunları'nın hemen ardından sporculara dinlenme süresi tanıdıklarını, fakat teknik ekip olarak gelecek 4 yılın planlamalarını şimdiden yapmaya başladıklarını aktardı.

Türkiye'nin Organizasyon Kabiliyeti

Yusuf Göktuğ Ergin, Türk toplumunun misafirperverliğine ve organizasyon yeteneğine dikkat çekti. Türkiye'deki 81 vilayetinin herhangi birinde olimpiyat oyunlarının başarıyla düzenlenebileceğini vurgulayarak, "Paris, Tokyo ve Pekin'de olimpiyat oyunlarına katılan bir spor adamı olarak, Türkiye çok rahat bir şekilde olimpiyat oyunlarını 81 vilayetinde organize edebilir," dedi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından ara vermeden çalışmalarına başlayan Okçuluk Milli...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından ara vermeden çalışmalarına başlayan Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na 6 sporcuyla katılmayı hedeflendiklerini kaydetti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından ara vermeden çalışmalarına başlayan Okçuluk Milli...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından ara vermeden çalışmalarına başlayan Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na 6 sporcuyla katılmayı hedeflendiklerini kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!