Okçulukta Hedef: Los Angeles 2028 Olimpiyatları

Okçulukta Yeni Hedef: Los Angeles 2028

Yusuf Göktuğ Ergin: "Los Angeles Olimpiyatları için ana hedefimiz 6 sporcuyla orada olmak..."

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından çalışmalarına aralıksız devam eden Türk Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, Los Angeles 2028 Olimpiyatları için büyük bir hedef belirlediklerini açıkladı. Ergin, amaçlarının 6 sporcuyla bu önemli spor etkinliğine katılmak olduğunu vurguladı.

Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk okçuluğunun 2020'de pandemi nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda elde ettiği ilk altın madalyayı anımsatarak, bu başarının sürdürülebilir olduğunu ve Paris 2024'te de devam ettirilmesi gerektiğini belirtti.

Son yıllarda elde ettikleri başarıların yanı sıra, Paris 2024'te Klasik Yay Erkek Milli Takımı ile madalya kazanma başarısını da değerlendiren Ergin, okçulukta madalya kazanan 7 ülkeden biri olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

"Bundan sonraki amacımız, Los Angeles 2028'de çıtayı daha da yukarıya taşımak," diyen Ergin, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Paris 2024'e birçok madalya alabileceğimiz umuduyla gittik ve bir madalya kazandık. Sporcularımızın kariyerini ve deneyimlerini geliştirmek için çalışmalar yapacağız."

"Los Angeles'ta 6 sporcuyla temsil edilme hedefimiz var. Hedeflediğimiz en yüksek katılımı sağladıktan sonra, bireysel, takım ve karma takımlarda madalya kazanacak gücümüz var."

Ergin, Paris Olimpiyat Oyunları'nın hemen ardından sporculara dinlenme süresi tanıdıklarını, fakat teknik ekip olarak gelecek 4 yılın planlamalarını şimdiden yapmaya başladıklarını aktardı.

Türkiye'nin Organizasyon Kabiliyeti

Yusuf Göktuğ Ergin, Türk toplumunun misafirperverliğine ve organizasyon yeteneğine dikkat çekti. Türkiye'deki 81 vilayetinin herhangi birinde olimpiyat oyunlarının başarıyla düzenlenebileceğini vurgulayarak, "Paris, Tokyo ve Pekin'de olimpiyat oyunlarına katılan bir spor adamı olarak, Türkiye çok rahat bir şekilde olimpiyat oyunlarını 81 vilayetinde organize edebilir," dedi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından ara vermeden çalışmalarına başlayan Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na 6 sporcuyla katılmayı hedeflendiklerini kaydetti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından ara vermeden çalışmalarına başlayan Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na 6 sporcuyla katılmayı hedeflendiklerini kaydetti.