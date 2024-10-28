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Okçulukta Kurullar Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye Okçuluk Federasyonu, İstanbul'da önemli bir koordinasyon toplantısına ev sahipliği yaptı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 14:37
Okçulukta Kurullar Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Okçulukta Önemli Koordinasyon Toplantısı

Türkiye Okçuluk Federasyonu, İstanbul'da gerçekleştirilen Kurullar Koordinasyon Toplantısı ile geleceğe yönelik önemli adımlar attı.

Kurulların Bir Araya Gelişi

Federasyonun açıklamasına göre, seçimli genel kurul sonrasında, yönetim kurulu tarafından belirlenen kurullar, Riva'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk kez toplandı.

Toplantının Amacı

Kurullar, federasyonun kurumsallaşma çalışmalarını hızlandırmak ve gerçekleştirilmesi planlanan yenilikler hakkında görüş alışverişinde bulunmak için bir araya geldi.

Kapsamlı Katılım

Toplantıya, icra kurulu, merkez hakem kurulu, teknik kurul, para okçuluk alt kurulu, ulusal faaliyet düzenleme kurulu, altyapı gelişim alt kurulu, antrenörler kurulu, organizasyon kurulu, eğitim kurulu ve spor bilimleri ile akademik eğitim kurulu üyeleri katıldı.

Çalışmalar ve Sunumlar

İki gün süren toplu ve kurul içi çalışmalar sonrası, katılımcılar tarafından yapılan sunumlarla toplantı başarıyla tamamlandı.

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