Okullar Arası Deniz ve Durgunsu Kano Yarışmaları Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Adana'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 103 sporcu derece için yarıştı. Ödüller sahiplerini buldu.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 15:22
Okullar Arası Deniz ve Durgunsu Kano Yarışmaları Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Okullar Arası Kano Yarışmaları Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde Adana'da gerçekleştirilen Okullar Arası Deniz ve Durgunsu Kano Yarışmaları Türkiye Şampiyonası, büyük bir heyecanla tamamlandı.

Çukurova Üniversitesi Kayıkhane Tesisleri'nde Heyecan Doruktaydı

Şampiyonanın son gününde, durgun su kategorisinde 500 ve 200 metre yarışları yapıldı. 13 ilden gelen 44 kulüp ve toplam 103 sporcu, Seyhan Baraj Gölü'nde müthiş bir rekabet sergiledi.

Dereceye Giren Sporcular Ödüllendirildi

Gençler, küçükler ve yıldızlar kategorilerinde düzenlenen bu prestijli şampiyonada başarılı olan sporculara bir ödül töreni ile ödülleri takdim edildi. Katılımcılar, performansları ve azimleriyle göz doldurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Adana'da düzenlenen Okullar Arası Deniz ve Durgunsu Kano Yarışmaları...

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Adana'da düzenlenen Okullar Arası Deniz ve Durgunsu Kano Yarışmaları Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonaya 13 ilden katılan 44 kulübün 103 sporcusu, Seyhan Baraj Gölü'nde gerçekleştirilen yarışmalarda derece elde etmek için mücadele verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Adana'da düzenlenen Okullar Arası Deniz ve Durgunsu Kano Yarışmaları...

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Adana'da düzenlenen Okullar Arası Deniz ve Durgunsu Kano Yarışmaları Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonaya 13 ilden katılan 44 kulübün 103 sporcusu, Seyhan Baraj Gölü'nde gerçekleştirilen yarışmalarda derece elde etmek için mücadele verdi.

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Okullar Arası Deniz ve Durgunsu Kano Yarışmaları Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

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