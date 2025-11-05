Okullar Arası Hentbol 2025-2026 Başladı — Kayseri'de Heyecan

Okullar Arası Hentbol 2025-2026 Başladı

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okullar Arası Hentbol Genç Erkek ve Kız Müsabakaları, Talas Spor Salonu’nda başladı.

Genç Erkeklerde Katılan Takımlar

Genç erkekler il birinciliğine Kayseri Spor Lisesi, Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şehit Nuri Aydın Sağır Anadolu Lisesi takımları katıldı. Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise turnuvanın başlamasına birkaç gün kala fikstürden çekildi.

Genç Kızlarda Katılımcılar

Genç kızlarda il birinciliğine Talas Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun Anadolu Lisesi, 50.Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kayseri Spor Lisesi ve Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi katılıyor.

İlk gün oynanan genç kız müsabakalarında Talas Türkan Altun Av. Mehmet Altun Anadolu Lisesi, erkeklerde ise Kayseri Spor Lisesi rakiplerini mağlup ederek turnuvaya 2 puanla başladı.

Okullar arası hentbol genç erkek ve kız müsabakaları, 21 Kasım 2025 Cuma günü oynanacak finallerin ardından sona erecek.

