Okullarda Yetenek Taraması Ön Bilgilendirmesi: 2025-2026 Spora Yönlendirme Başlıyor

Okullarda tarama testi ve ölçümler öncesi bilgilendirme yapıldı

2025-2026 Eğitim Öğretim yılı sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme programı kapsamında, Yetenek Taraması İl Koordinatörü Spor Uzmanı Ozan Efe tarafından okullarda tarama testi ve ölçümler öncesi ön bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar, öğrencilere yapılacak testlerin yöntemleri, ölçüm kriterleri ve program kapsamındaki hedefler hakkında öğretmenleri ve öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlıyor. Amaç, yetenek tespiti ile doğru branşa yönlendirme yaparak sporda sürdürülebilir bir altyapı oluşturmak.

Yetenek Taraması İl Koordinatörü Ozan Efe; "Yaptığımız çalışmalar neticesinde Bakanlığımızın önemli projelerinden biri olan bu yetenek taramalarında, sporda temel alt yapıyı oluşturmak için ilk adımları atıyoruz. Buradaki çalışmalar neticesinde taramalardan seçilen sporcularımızdan Avrupa ve Dünya derecelerinin gelmesi bizleri mutlu ediyor" dedi.

Ön bilgilendirmelerin tamamlanmasının ardından tarama testleri planlanan takvim doğrultusunda uygulanacak; elde edilecek veriler, öğrencilerin spora yönlendirilmesinde yol gösterici olacak ve altyapı planlamasına katkı sağlayacak.

