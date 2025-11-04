Oleksandr Zubkov: "Robot değilim, elimden geleni yapıyorum"

Trabzonspor hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor; hedef Avrupa

Trabzonspor'un Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zubkov, yeni transferlerin katılımıyla birlikte takımın antrenman tempolarının arttığını ve herkesin elinden gelenin en iyisini vermeye çalıştığını söyledi.

Takımın, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü Alanyaspor'u ağırlayacağı karşılaşmaya hazırlanırken bordo-mavililer çalışmalarını Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde sürdürüyor. Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zubkov, takımın hem bireysel hem de kolektif açıdan ilerleme kaydetmek için yoğun şekilde çalıştığını vurguladı.

"Bu sezon aramıza yeni transferler katıldı ve onlarla birlikte sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Takım için herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Robot değilim, elimden geleni yapıyorum"

Geçtiğimiz sezona göre performansındaki düşüşe yönelik soruya açıklık getiren Zubkov, "Bu sorunun geleceğini açıkçası bekliyordum. Sonuçta robot değilim. Kesinlikle takım için en iyisini vermeye çalışıyorum. Her maç gol atmak, asist yapmak istiyorum ama her zaman istedikleriniz gerçekleşmeyebiliyor. Ben her maç elimden geleni yapıyorum. En iyisini göstermek için çalışmaya devam edeceğim. Bu durum sadece benimle alakalı değil; aramıza yeni oyuncular katıldı. Bağlantıları yeniden kurmak ve sistemi oturtmak kısa vadede olacak bir iş değil. Takım olarak bir gelişim süreci içerisindeyiz" diye konuştu.

Zubkov, takım arkadaşı Batagov'un Ukrayna Milli Takımı'na seçilmesini de değerlendirdi: "Batagov’u kutlarım. Onun adına büyük bir adım olacaktır. Gösterdiği performansla bunu çoktan hak etmişti. Kendisini tebrik ederim."

Öte yandan Zubkov, Danylo Sikan hakkında şunları söyledi: "Danylo Sikan yaklaşık 5-6 yıldır tanıdığım bir isim. Her zaman çalışkan bir isim oldu. Belki istediği gibi süre alamadı ama her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncu. Eminim ki sezon boyunca o da takıma çok büyük katkılarda bulunacaktır."

Avrupa kupalarındaki hedefleri hakkında ise Zubkov, "Umuyorum sezon sonunda Trabzonspor ile birlikte Avrupa kupalarına katılabilecek bir pozisyonda olacağız ve orada boy göstereceğiz. Bu turnuvalar her oyuncunun olmak istediği yerler. Biz de orada olup orada da en iyimizi göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Teknik ekip ve taktik çalışmalara dair görüşlerini de paylaşan Zubkov, "Taktik konusunda yoğun bir çalışma yapıyoruz. Hocamızın beklentilerine cevap verebilecek bir kadroya sahibiz. Biz de ondan öğrenmeye, sahada ne istediğine dikkat etmeye çalışıyoruz. Ortaya koyduğumuz duruş ve aldığımız puanlarla doğru yolda olduğumuzu herkese gösterdiğimizi düşünüyorum" dedi ve Teknik Direktör Fatih Tekke'nin taktiksel çalışmalara verdiği öneme dikkat çekti.

Sözlerini soyadının doğru telaffuzuyla tamamlayan Zubkov, "Soyadım Zubkov. ‘T’ ya da ‘D’ ile değil, ‘B’ harfiyle telaffuz edilirse mutlu olurum" diyerek taraftarlara seslendi.

TRABZONSPOR’UN UKRAYNALI OYUNCUSU ALEXSANDER ZUBKOV