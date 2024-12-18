Olimpik Kaykay Sporu Okullarda Hayat Buluyor

Olimpik Kaykay Eğitimi Başlıyor

Türkiye Kaykay Federasyonu, olimpik kaykay sporunu tanıtma ve geliştirme hedefiyle okullarda önemli bir adım attı. İlk pilot uygulama, Antalya'nın Alanya ilçesindeki Kestel Alantur Ayhan Şahenk İlkokulu'nda hayata geçti.

Yetenekler Belirleniyor

Federasyonun açıklamasına göre, bu pilot okulda beden eğitimi öğretmenleri ile iş birliği içerisinde 1. sınıf öğrencilerinden yetenekli olanlar seçildi. Seçilen öğrencilere federasyon tarafından kaykay hediye edildi; eğitim akışlarına zarar vermeyecek şekilde antrenman programları oluşturuldu.

Geleceğin Sporcuları Desteklenecek

Seçilen öğrencilerin okul sporları müsabakalarına katılımları teşvik edilecek. Gelişim gösteren öğrencilerin ise lisanslı sporcu olmaları ve potansiyel milli sporcu olarak yetiştirilmeleri hedefleniyor.

Türkiye Kaykay Federasyonu, olimpik kaykay sporunu tanıtma, geliştirme ve okullara kazandırma vizyonu kapsamında ilk pilot uygulamayı hayata geçirdi. Pilot okul olarak belirlenen Antalya'nın Alanya ilçesindeki Kestel Alantur Ayhan Şahenk İlkokulu'nda, beden eğitimi öğretmenleriyle iş birliği içinde 1. sınıf öğrencileri arasından yetenekli olanlar seçildi.