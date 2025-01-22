Olimpik Lyon, Fenerbahçe Maçı Öncesi Kuzguncuk'ta Yürüyüş Yaptı

Olimpik Lyon, Fenerbahçe Maçı Öncesi İstanbul’da Moral Turu

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Olimpik Lyon, maç öncesi İstanbul'un tarihi semtlerinden Kuzguncuk’ta yürüyüş gerçekleştirdi.

İstanbul Boğazı'nın Keyfini Çıktılar

Fenerbahçe ile yapacağı zorlu mücadelenin hazırlıklarına devam eden Fransız temsilcisi, konaklayacağı otele yerleştikten sonra dışarı çıkarak çevre gezintisi yaptı. Kuzguncuk'taki yürüyüş esnasında, futbolcular İstanbul Boğazı'nı izleyerek çevredeki vatandaşlarla da selamlaşmayı ihmal etmedi.

Keyifli Anlar ve Sosyal Medya Paylaşımları

Olimpik Lyon’un kulübü, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda, futbolcuların neşeli anlarını ve Kuzguncuk Pazarı'ndan geçişlerini takipçileriyle paylaştı. Balık tutan yerel halkla etkileşimde bulunan oyuncular, keyifli anlar yaşadı.

Yarın Ülker Stadı’nda oynanacak olan müsabaka, her iki takım için de büyük bir önem taşıyor.