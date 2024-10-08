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Olimpik Lyon Galatasaray Petrol Ofisi'ni 3-0 İle Geçti

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Olimpik Lyon'a 3-0 mağlup oldu. İlk yarıda 2 gol, ikinci yarıda 1 gol yedi.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 22:42
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 22:42
Olimpik Lyon Galatasaray Petrol Ofisi'ni 3-0 İle Geçti

Olimpik Lyon Galatasaray Petrol Ofisi'ni 3-0 İle Geçti

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray Petrol Ofisi, ilk maçında Fransız ekibi Olimpik Lyon'a konuk oldu.

Karşılaşmanın oynandığı OL Stadı'nda, ev sahibi takım Olimpik Lyon, 34. dakikada Kadidiatou Diani ve 45. dakikada Vanessa Gilles'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

İkinci yarıda da oyun kontrolünü elinde tutan Olimpik Lyon, Kadidiatou Diani'nin 77. dakikada attığı golle karşılaşmayı 3-0 kazanarak gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

Galatasaray Petrol Ofisi’nin bir sonraki mücadelesi, 17 Ekim Perşembe günü İtalyan ekibi Roma ile olacak.

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