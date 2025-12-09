Olimpiyat Madalyalı Judocu Yadigar Talayhan'a Kaymakam Güldoğan'dan Plaket

Kaymakamlıkta kutlama ve plaket töreni

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Japonya’nın Tokyo kentinde düzenlenen 25. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunlarında 78 kilo kategorisinde bronz madalya kazanarak büyük başarı elde eden Salihlili milli judocu Yadigar Talayhan'ı makamında ağırlayarak kendisine plaket takdim etti.

Ziyarette Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz da yer aldı. Kaymakam Güldoğan, Talayhan'ı tebrik ederek, "Yadigar’ın Tokyo’da gösterdiği üstün performans, genç sporcularımıza ilham veren çok değerli bir başarıdır. Kendisini yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Olimpik organizasyonda yüzlerce sporcu arasında öne çıkan 1922 Salihli Gençlik Spor Kulübü sporcusu Yadigar Talayhan, nazik kabulleri için Kaymakam Güldoğan’a teşekkür etti ve başarılarını daha ileriye taşımak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

