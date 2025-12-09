DOLAR
42,58 -0,03%
EURO
49,59 0,02%
ALTIN
5.753,91 -0,25%
BITCOIN
3.857.765,62 0,1%

Olimpiyat Madalyalı Judocu Yadigar Talayhan'a Kaymakam Güldoğan'dan Plaket

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Tokyo 25. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda 78 kg'de bronz madalya kazanan Yadigar Talayhan'a plaket sundu.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 14:24
Olimpiyat Madalyalı Judocu Yadigar Talayhan'a Kaymakam Güldoğan'dan Plaket

Olimpiyat Madalyalı Judocu Yadigar Talayhan'a Kaymakam Güldoğan'dan Plaket

Kaymakamlıkta kutlama ve plaket töreni

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Japonya’nın Tokyo kentinde düzenlenen 25. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunlarında 78 kilo kategorisinde bronz madalya kazanarak büyük başarı elde eden Salihlili milli judocu Yadigar Talayhan'ı makamında ağırlayarak kendisine plaket takdim etti.

Ziyarette Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz da yer aldı. Kaymakam Güldoğan, Talayhan'ı tebrik ederek, "Yadigar’ın Tokyo’da gösterdiği üstün performans, genç sporcularımıza ilham veren çok değerli bir başarıdır. Kendisini yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Olimpik organizasyonda yüzlerce sporcu arasında öne çıkan 1922 Salihli Gençlik Spor Kulübü sporcusu Yadigar Talayhan, nazik kabulleri için Kaymakam Güldoğan’a teşekkür etti ve başarılarını daha ileriye taşımak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

JAPONYA’NIN TOKYO KENTİNDE DÜZENLENEN 25. İŞİTME ENGELLİLER YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI’NDA 78 KİLO...

JAPONYA’NIN TOKYO KENTİNDE DÜZENLENEN 25. İŞİTME ENGELLİLER YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI’NDA 78 KİLO KATEGORİSİNDE BRONZ MADALYA KAZANARAK BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATAN SALİHLİLİ MİLLİ JUDOCU YADİGAR TALAYHAN, KAYMAKAM ALİ GÜLDOĞAN’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

JAPONYA’NIN TOKYO KENTİNDE DÜZENLENEN 25. İŞİTME ENGELLİLER YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI’NDA 78 KİLO...

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum Teknik Üniversitesi ÜNİLİG'de Türkiye Şampiyonu
2
Vodafone'a Sports Business Awards'ta Kadın Voleybolu İçin İki Uluslararası Ödül
3
Çağdaş Atan: "İyi oynarken cezalandırıldık" — Konyaspor 1-1 Çaykur Rizespor
4
Konya, Türkiye-İspanya maçına hazır
5
Rally Bodrum 2025: Türkiye Ralli Şampiyonası İkinci Ayağı 17-19 Nisan'da Düzenlenecek
6
ÇBK Mersin ve Galatasaray Yarı Final Serisine Hazır
7
Galatasaray-Göztepe Maçından Önemli Notlar

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi