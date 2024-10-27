DOLAR
34,28 0%
EURO
36,96 0%
ALTIN
3.027,61 0%
BITCOIN
2.318.391,9 -0,56%

Olimpos'ta Fal Tırmanışı Şenliği Coşkuyla Başladı

Olimpos'ta düzenlenen Kaya Tırmanışı Şenliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde başladı. Doğa severler bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 16:03
Olimpos'ta Fal Tırmanışı Şenliği Coşkuyla Başladı

Olimpos'ta Kaya Tırmanışı Şenliği Başladı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yer alan turistik Olimpos bölgesindeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, bu yıl Kaya Tırmanışı Şenliği ile renkleniyor. Şenlik, Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenleniyor.

İlk Gün Etkinlikleri

Şenliğin ilk gününde katılımcılar, kaya tırmanışı ve yaralı kurtarma tatbikatları gerçekleştirdi. TODOSK Başkanı Hasan Altuntaş, 23 yıl önce ilk kez düzenlenmeye başlanan bu etkinliğin önemine değindi. Altuntaş, kaya tırmanışı faaliyetleri ile afet durumlarında insanlara yardım etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Doğa Yürüyüşleri ve Uzman Buluşmaları

Şenlik süresince doğa yürüyüşleri de düzenlenecek. Altuntaş, uzman dağcıları kulüp üyeleriyle buluşturmayı planladıklarını belirtti. Bu etkinlikler, sporcuların ve doğa severlerin bir araya gelmesini sağlayacak.

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki turistik Olimpos bölgesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı...

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki turistik Olimpos bölgesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kaya Tırmanışı Şenliği başladı.

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki turistik Olimpos bölgesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı...

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki turistik Olimpos bölgesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kaya Tırmanışı Şenliği başladı.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emlak Konut, Beşiktaş'ı Zorlu Mücadelede Yendi
2
ITF Uluslararası W35 Tenis Turnuvası'nda Şampiyonlar Belli Oldu
3
Olimpos'ta Fal Tırmanışı Şenliği Coşkuyla Başladı
4
Hentbol Süper Lig'de Rize Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor Berabere Kaldı
5
Bursaspor Basketbol, Türk Telekom'u 94-90 Mağlup Etti
6
Beşiktaş Kulübü Genel Kurulu: Ahmet Nur Çebi'nin Açıklamaları
7
Beşiktaş Kulübü Genel Kurulunda Kritik Açıklamalar

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek