Olimpos'ta Fal Tırmanışı Şenliği Coşkuyla Başladı

Olimpos'ta Kaya Tırmanışı Şenliği Başladı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yer alan turistik Olimpos bölgesindeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, bu yıl Kaya Tırmanışı Şenliği ile renkleniyor. Şenlik, Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenleniyor.

İlk Gün Etkinlikleri

Şenliğin ilk gününde katılımcılar, kaya tırmanışı ve yaralı kurtarma tatbikatları gerçekleştirdi. TODOSK Başkanı Hasan Altuntaş, 23 yıl önce ilk kez düzenlenmeye başlanan bu etkinliğin önemine değindi. Altuntaş, kaya tırmanışı faaliyetleri ile afet durumlarında insanlara yardım etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Doğa Yürüyüşleri ve Uzman Buluşmaları

Şenlik süresince doğa yürüyüşleri de düzenlenecek. Altuntaş, uzman dağcıları kulüp üyeleriyle buluşturmayı planladıklarını belirtti. Bu etkinlikler, sporcuların ve doğa severlerin bir araya gelmesini sağlayacak.

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki turistik Olimpos bölgesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kaya Tırmanışı Şenliği başladı.

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki turistik Olimpos bölgesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kaya Tırmanışı Şenliği başladı.