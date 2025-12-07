Oltu 25 Mart Belediye Spor 6-1: Erzurum İdmanocağı FK Mağlup

Erzurum Süper Amatör Ligi’nde mücadele eden Oltu 25 Mart Belediye Spor, sahasında ağırladığı Erzurum İdmanocağı FK’yı 6-1 mağlup ederek taraftarına adeta futbol şöleni yaşattı.

Maç Detayları

Oltu İlçe Stadyumu’nda saat 13.00’te başlayan karşılaşmada gol perdesini konuk ekip açtı. Erzurum İdmanocağı FK’dan Muhammet Emin Okuyucu, 14. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Bu gole Oltu 25 Mart Spor adına Emirhan Yılmaz, 23. dakikada karşılık vererek skoru 1-1’e getirdi. Beraberlik golünün ardından baskısını artıran ev sahibi ekip, 26. dakikada Ahmet Can Kara’nın ayağından bulduğu golle 2-1 öne geçti.

Taraftarının yoğun desteğini arkasına alan Oltu temsilcisi, 45+3’te Bahadır Gülyurt ile farkı ikiye çıkardı: 3-1.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren 25 Mart Belediye Spor; 57. dakikada Semih Etka Demirtaş (4-1), 63. dakikada Kadir Soylu (5-1) ve 84. dakikada Recep Coşkun’un (6-1) golleriyle karşılaşmayı büyük bir üstünlükle tamamladı.

Müsabaka, centilmence geçen 90 dakikanın ardından Oltu 25 Mart Belediye Spor’un 6-1lik galibiyetiyle sona erdi.

"Oyuncularımı yürekten kutluyorum"

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan 25 Mart Belediye Spor Teknik Direktörü Gürkan Çil, takımının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "Bütün oyuncularımı yürekten kutluyorum. Oltululara güzel bir futbol izlettiler. Taraftarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum; maç boyunca desteklerini hiç esirgemediler. Kendi seyircimiz önünde önemli bir galibiyet aldık. Yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Bize güvenenleri lig sonunda sevindireceğiz."

Belediye Başkan Yardımcısı'ndan değerlendirme

Oltu Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan ise "Bütün sporcularımızı hocamızı yürekten kutluyorum. Biz birlikte güçlüyüz, bugün burada bizlere çok güzel bir futbol izlettiler. Güzel futbollarını yarım dizine gollerle süslediler, hepsini tebrik ediyorum" dedi.

