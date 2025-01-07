Ömer Erdoğan: 'Mağlubiyeti Hak Etmedik'

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Net Global Sivasspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.

Erdoğan, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda yaptığı açıklamada, oyuncularını verdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti. Kupanın ilk maçında sahalarında galip gelmeyi arzuladıklarını dile getiren Erdoğan, "Maalesef 1-0 mağlup olduk, hak ettik mi bence hak etmedik. Çünkü genelde dengeli bir oyun olduğunu düşünüyorum. Kora kor bir mücadele vardı." dedi.

Beşiktaş'ı analiz ederken, rakiplerinin ligde zor bir dönemden geçtiğini ancak yine de çok kaliteli ve tecrübeli oyunculara sahip olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Rakibe göre çalışmalar yaptık. Özellikle top rakipteyken nasıl karşılayacağımız ve topu kazandıktan sonra hangi şekilde hücum yapacağımız üzerinde durduk." şeklinde konuştu.

Savunma anlamında rakibe çok net fırsat vermediklerini aktaran Erdoğan, "Daha çok net pozisyona girebilirdik. Ama ona rağmen yakaladığımız fırsatlar, direkten dönen toplar, maalesef topta bugün bizi sevmedi. Maçın hakkı kesinlikle 1-0 değildi." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Beşiktaş kalecisi Mert Günok'u kurtarışlarından dolayı da tebrik etti. Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren teknik direktör, "Transfer yapmamız gerekiyor. Hücum anlamında ofansif anlamda transfer yapmaya çalışacağız. Niyetimiz 3 ya da 4 oyuncu alıp takımı güçlendirmek." dedi.

Yabancı hakem düşüncesine ilişkin de değerlendirme yapan Erdoğan, "Kendi insanımıza daha çok güveniyorum. Bu çağda bu işleri kendimizin de halledebileceğini düşünüyorum." dedi.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Net Global Sivasspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.