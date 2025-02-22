On Hotels Alanya Belediyespor, Cizre Belediyespor'u 3-0 Geçti

On Hotels Alanya Belediyespor, RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-0 Yenerek Zirvedeki Yerini Korudu

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftasında heyecan dolu bir mücadele gerçekleşti. On Hotels Alanya Belediyespor, kendi sahasında RAMS Global Cizre Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Bu zorlu karşılaşma sonunda ev sahibi takım, rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

On Hotels Alanya Belediyespor, elde ettiği bu galibiyet ile ligdeki iddiasını sürdürdü. Taraftarının desteğini arkasına alan oyuncuların performansı, maç sonunda büyük takdir topladı. Cizre ekibi ise maçın sonunda sahadan üzgün ayrıldı.

Bu önemli zaferin ardından On Hotels Alanya Belediyespor, gelecek maçlar için moral bulmuş oldu.