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Ons Jabeur, ABD Açık'ta Sakatlık Nedeniyle Oynayamayacak

Tunuslu tenisçi Ons Jabeur, omuz sakatlığı nedeniyle ABD Açık'ta mücadele edemeyeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 15:27
Ons Jabeur, ABD Açık'ta Sakatlık Nedeniyle Oynayamayacak

Ons Jabeur'un Zorlu Kararı

Tunuslu tenisçi Ons Jabeur, sezonun dördüncü büyük tenis turnuvası olan ABD Açık’ta yer alamayacak. Eski dünya 2 numarası olan Jabeur, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, omuzundaki sakatlığın iyileşmeyeceğini ve bu nedenle turnuvaya katılamayacağını duyurdu.

Instagram Üzerinden Açıklama Yaptı

Jabeur, "Üzgünüm ki ABD Açık başlayana kadar omzum iyileşmeyecek. Yüzde 100'ümü vermem gerektiğini hissediyorum ama şu an bu mümkün değil. Hayatta inişler ve çıkışlar vardır. Bazen negatif anlarda bile olumlu tarafları görmek gerekir. Bu yıl benim için zor geçti ama biliyorum ki bir yerlerde ışık var. Bana acil şifalar dilemek isteyenlere minnettarlık duyuyorum. Daha güçlü bir şekilde döneceğime söz veriyorum," ifadelerini kullandı.

Yerine Elise Mertens Mücadele Edecek

Turnuvanın kuralları gereği, Jabeur'un yerine Belçikalı tenisçi Elise Mertens mücadele edecek. Jabeur, tek kadınlar sıralamasında 17. sırada yer almakta. 2022 yılında ABD Açık finalinde Polonyalı Iga Swiatek ile karşılaşan Jabeur, bu maçı 2-0 kaybettikten sonra ikincilikle yetinmişti.

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