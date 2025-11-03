Onur Can Korkmaz: "Ben ligdeki durumumuzu kabullenmiyorum"

Onur Can Korkmaz, Rize deplasmanında 1-0'lık yenilgi sonrası 'Ben ligdeki durumumuzu kabullenmiyorum' diyerek takımından çıkış sözü aldı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 23:36
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 23:38
Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Onur Can Korkmaz, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Çaykur Rizespor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu.

Maç sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Korkmaz, karşılaşma için, "Genel olarak çıkış yapabileceğimiz bir maçtı. Buradan puan alıp dönmek istiyorduk. Özellikle ilk yarıda bulduğumuz fırsatlar vardı. Bu tarz maçlarda bulduğunuz fırsatları atmanız gerekiyor. Bunları kullanamadık. Duran toptan bir gol yedik. En azından ikinci yarı oyunu berabere bitirebilirdik. Bu fırsatı da kullanamadık." ifadelerini kullandı.

Korkmaz, takımının ligdeki konumuna ilişkin ise net konuştu: "Ben ligdeki durumumuzu kabullenmiyorum. Haftaya yeni bir çıkış arayacağız. Bu bataklıktan takımımızı çıkaracağız."

