Onuralp Bitim: Fenerbahçe Beko ile ilk maçımda ilk kupamı kazandım

Fenerbahçe Beko, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş GAİN'i 85-83 yendi; Onuralp Bitim ilk maçında kupaya ulaştığı için duygulu.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 23:35
Fenerbahçe Beko 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı

Fenerbahçe Beko, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Beşiktaş GAİN'i 85-83 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Maçın ardından takım oyuncularından Onuralp Bitim duygularını basına aktardı.

Onuralp Bitim: "Çocukluk aşkımla ilk maçımda ilk kupama ulaştım"

Onuralp Bitim, "Çok mutluyum. Hislerimi tarif etmek benim için zor. Çocukluk aşkımla ilk maçımda ilk kupama ulaştım. Avrupa'nın en iyi takımının bir parçası olduğum için, bu güzel taraftarın önünde zaferle başladığımız için çok mutluyum. Boynumdaki madalya, Fenerbahçe Müzesi'ndeki birçok madalyadan biri olacak ama benim için çok anlamlı olacak. Umarım bu sezon ve önümüzdeki zamanlarda kazanacağımız kupaların ve madalyaların ilki olur bu." diye konuştu.

Beklentiler yüksek, takım hazır

Onuralp, kulübün ve takımın büyüklüğüne vurgu yaparak, "Avrupa'nın en büyük kulübüne, en iyi koçuna ve en iyi takımına geldim. Şu anda beklentiler çok yüksek ama bu beklentileri karşılayabilecek bir takımımız var. Her zaman yaptığımız işi yaparak kazanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Jasikevicius'a övgü

Başantrenör Sarunas Jasikevicius hakkında da konuşan Onuralp, "Kendisi oyunculardan ne istediğini belli eden, Avrupa'nın tartışmasız en iyi koçu. Bugünkü maçta da o ve takım arkadaşlarım bana güvenip destek oldukları için gerçekten minnettarım. Güzel, zor, bazen kötü ve üzücü ama zaferlerle biten maceralarımız olacaktır" dedi.

Onuralp, sözlerini Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederek noktaladı: "Fenerbahçe taraftarına gönülden teşekkür ediyorum. Ben de Fenerbahçe taraftarıyım. Onları çok seviyorum. İlk maçtaki ilk kupamız hayırlı olsun, Fenerbahçe var olsun."

