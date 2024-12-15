Onvo Antalyaspor, Bellona Kayserispor'u 2-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig Göz Doldurdu

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında, Onvo Antalyaspor, evinde Bellona Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Antalyaspor, zorlu mücadeleden 2-0 Maçın Önemli Anları Karşılaşmanın 68. dakikasında, Onvo Antalyaspor'un Erdoğan Yeşilyurt'un sol çaprazdan yaptığı sert vuruş, yandan auta gitti. Ardından 69. dakikada, Kayserispor’un savunma oyuncusu Karimi'nin geri pasına müdahale eden Larsson, kaleciyi geçerek vurduğu topu savunmanın son anda kornere çelmeyi başardı. 74. dakikada Antalyaspor, farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen bir atakta, Erdoğan Yeşilyurt'un sol kanattan yerden attığı pasla buluşan Soner Dikmen, kaleci ile karşı karşıya kalıp bekletmeden topu ağlarla buluşturdu: 2-0. Karşılaşmanın 78. dakikasında, ceza sahası dışından topla buluşan Kayserisporlu Safuri'nin sert şutunda, kaleci Onurcan Piri, topu güçlükle kornere çeldi. Maç, ev sahibi Onvo Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu galibiyet, Antalyaspor için önemli bir moral kaynağı oldu.