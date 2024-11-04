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ONVO Antalyaspor'lu Mehmet Aurelio'dan Maç Değerlendirmesi

Samsunspor karşısında alınan yenilginin ardından ONVO Antalyaspor'un yardımcısı Aurelio açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 22:50
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 22:51
ONVO Antalyaspor'lu Mehmet Aurelio'dan Maç Değerlendirmesi

ONVO Antalyaspor'un Maç Değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor'a 2-0 mağlup olan ONVO Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, maç sonrası yaptığı değerlendirmede kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade etti.

Maçın Analizi

Aurelio, basın toplantısında, maçın ilk yarısında kontrollerinin kendilerinde olduğunu belirtti. "Aslında yediğimiz ilk gole kadar maçın kontrolünü elimizde bulunduruyorduk. Düzenli bir maç görüntüsü vardı. İlk golden itibaren takımımız oyun düzenini kaybetti. İkinci golden itibaren bütün oyun düzenimizi kaybetmiş olduk," dedi.

İstifa İddialarına Cevap

Aurelio, istifa düşüncesinin olmadığını vurgulayarak, "Şu anda 'istifa' gibi bir düşüncemiz yok. Lig uzun bir süreç. Akdeniz derbisinde Alanyaspor’u yendik. Önümüzdeki hafta da Bodrumspor’u ağırlayacağız. O maça iyi hazırlanıp kazanmayı istiyoruz," şeklinde konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Samsunspor'a 2-0 yenilen ONVO Antalyaspor'un...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Samsunspor'a 2-0 yenilen ONVO Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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