DOLAR
37,93 -0,04%
EURO
40,87 -0,03%
ALTIN
3.822,1 -0,53%
BITCOIN
3.223.814,43 0,36%

Onvo Antalyaspor, Reeder Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Onvo Antalyaspor, 5 Nisan'da oynanacak Reeder Samsunspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 21:58
Onvo Antalyaspor, Reeder Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Antalyaspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü oynayacağı Reeder Samsunspor maçı için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde akşam saatlerinde bir araya geldi.

Yağmur Altında Antrenman

Yağmur altında gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon artırıcı çalışmalar ile devam etti. İdmanın finalinde ise taktik çalışmalara geçildi.

Antalyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü oynayacağı Reeder...

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü oynayacağı Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenman yağmur altında gerçekleşti.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü oynayacağı Reeder...

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü oynayacağı Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenman yağmur altında gerçekleşti.

İLGİLİ HABERLER

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Bak'tan Boykot Çağrılarına Sert Yanıt: 'Milli Zarar!'
2
Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Finale Yükseldi
3
VakıfBank Dörtlü Final'de Sevinç Yaşıyor
4
Serebral Palsili Yüzücü Mehmet Bakır Eğilmez'in İnanılmaz Hikayesi
5
Bahri Tanrıkulu, Türkiye Tekvando Federasyonunun Yeni Başkanı Oldu
6
Konyaspor, Türkiye Kupası Yarı Finaline Yükseldi: Teknik Direktör Recep Uçar'dan Açıklamalar
7
Al Shabab, Fatih Terim yönetiminde Kral Kupası'nda elendi

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!