Onvo Antalyaspor, Reeder Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Antalyaspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü oynayacağı Reeder Samsunspor maçı için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde akşam saatlerinde bir araya geldi.

Yağmur Altında Antrenman

Yağmur altında gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon artırıcı çalışmalar ile devam etti. İdmanın finalinde ise taktik çalışmalara geçildi.

Antalyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü oynayacağı Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenman yağmur altında gerçekleşti.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü oynayacağı Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenman yağmur altında gerçekleşti.