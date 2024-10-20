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Optimist Milli Takımı Avrupa İkincisi Oldu

Yelken ülkemizi gururlandırarak Avrupa ikinciliği elde etti.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 11:29
Optimist Milli Takımı Avrupa İkincisi Oldu

Yelkende Gurur Veren Başarı

Monako'da düzenlenen 2024 Optimist Avrupa Takım Şampiyonası'nda, Türkiye Yelken Milli Takımı önemli bir başarıya imza atarak Avrupa ikincisi oldu.

Türk Sporcular Fırtına Gibi Esti

Türkiye Yelken Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, milli takımı bu önemli yarışmada Mehmet Erkut Budak (İstanbul Yelken Kulübü), Derin Değişen (Era Bodrum Yelken Spor Kulübü), Zeynep Özer (Yalıkavak Yelken Spor Kulübü) ve Cengiz Eren Güvenç (Yalıkavak Yelken Spor Kulübü) temsil etti.

Final Mücadelesi

Milli takım, 17 ekip arasından lider olarak finale yükselmeyi başardı. Finalde karşılaştıkları rakipleri İtalya'ya karşı mücadele eden Optimist Milli Takımı, elde ettiği bu sonuçla Avrupa ikinciliği unvanını kazandı.

Bu başarı, Türk yelkenciliği için önemli bir adım olarak kaydedildi ve milli takım sporcularının gelecek hedefleri için bir motivasyon kaynağı oldu.

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