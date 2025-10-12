Ordu'da 18. Karadeniz Off-Road Kupası 5. Ayak Yarışı

18. Karadeniz Off-Road Kupası'nın 5. ayak yarışı Ordu'da gerçekleştirildi.

Organizasyon ve Lokasyon

Yarış, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Ünye Belediyesi iş birliğiyle düzenlendi. Etkinlik, Ünye Sahilköy Mahallesi mevkisinde yapıldı.

Zorlu Parkur ve Yarışın Akışı

Organizasyon ekibi tarafından zorlaştırılan parkurda sporcular kıyasıya mücadele etti. Parkurda meydana gelen mekanik arızalar nedeniyle bazı araçlar yarışı tamamlayamadı; bu araçlar çekici ve iş makineleriyle pistten çıkarıldı.

Toplam 40 araçın katıldığı yarışlar, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sporcular dereceye girmek için büyük performans sergiledi.

Ödül Töreni

Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

