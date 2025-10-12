Ordu'da 18. Karadeniz Off-Road Kupası 5. Ayak Yarışı

18. Karadeniz Off-Road Kupası'nın 5. ayağı Ordu Ünye Sahilköy'de yapıldı; 40 araç yarıştı, bazıları mekanik arıza nedeniyle çekici ve iş makineleriyle pistten çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 16:41
Ordu'da 18. Karadeniz Off-Road Kupası 5. Ayak Yarışı

Ordu'da 18. Karadeniz Off-Road Kupası 5. Ayak Yarışı

18. Karadeniz Off-Road Kupası'nın 5. ayak yarışı Ordu'da gerçekleştirildi.

Organizasyon ve Lokasyon

Yarış, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Ünye Belediyesi iş birliğiyle düzenlendi. Etkinlik, Ünye Sahilköy Mahallesi mevkisinde yapıldı.

Zorlu Parkur ve Yarışın Akışı

Organizasyon ekibi tarafından zorlaştırılan parkurda sporcular kıyasıya mücadele etti. Parkurda meydana gelen mekanik arızalar nedeniyle bazı araçlar yarışı tamamlayamadı; bu araçlar çekici ve iş makineleriyle pistten çıkarıldı.

Toplam 40 araçın katıldığı yarışlar, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sporcular dereceye girmek için büyük performans sergiledi.

Ödül Töreni

Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

18. Karadeniz Off-Road Kupası'nın 5. ayak yarışı Ordu'da gerçekleştirildi.

18. Karadeniz Off-Road Kupası'nın 5. ayak yarışı Ordu'da gerçekleştirildi.

18. Karadeniz Off-Road Kupası'nın 5. ayak yarışı Ordu'da gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakaryaspor'da Muhammet Kıratlı ile Devam Kararı
2
Türk Telekom’da Yavuz Gültekin ve Kris Bankston: 'Bu Sezon Şampiyonluğa Talibiz'
3
Ordu Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'na Yaklaşık 800 Katılımcı
4
10. Uluslararası Gelibolu Maratonu'nda Öztan Velipaşalar Birinci
5
Ordu'da 18. Karadeniz Off-Road Kupası 5. Ayak Yarışı
6
Derin Toparlak'tan 2 Bronz Madalya | 2025 CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası
7
Sualtı Görüntüleme Milli Takımı CMAS Dünya Şampiyonası'nda Birinci Oldu

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?