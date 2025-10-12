Ordu Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'na Yaklaşık 800 Katılımcı

Ordu Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, Türkiye Atletizm Federasyonu ile Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Altınordu sahilinde yapıldı; yaklaşık 800 kişi yarıştı.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 16:34
Federasyon ve Yerel Yönetim İşbirliğiyle Gerçekleşti

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun, Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlenen Ordu Yarı Maratonu ve Halk Koşusu gerçekleştirildi.

Altınordu sahilinde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 800 kişi dereceye girebilmek için yarıştı. Vali Muammer Erol'un startını verdiği organizasyonda sporcular, 21 kilometreyi tamamlamak için mücadele etti.

21 kilometreyi tamamlayanlara ödül ve madalyaları, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle takdim edildi. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, etkinliğe katılımın oldukça iyi olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlikler kapsamında dün ayrıca 1 kilometrelik "çocuk maratonu" koşulmuştu.

Türkiye Atletizm Federasyonunun, Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlediği Ordu Yarı Maratonu ve Halk Koşusu gerçekleştirildi. Altınordu sahilinde düzenlenen etkinliğe katılan yaklaşık 800 kişi dereceye girebilmek için yarıştı.

