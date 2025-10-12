Ordu Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'na Yaklaşık 800 Katılımcı

Federasyon ve Yerel Yönetim İşbirliğiyle Gerçekleşti

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun, Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlenen Ordu Yarı Maratonu ve Halk Koşusu gerçekleştirildi.

Altınordu sahilinde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 800 kişi dereceye girebilmek için yarıştı. Vali Muammer Erol'un startını verdiği organizasyonda sporcular, 21 kilometreyi tamamlamak için mücadele etti.

21 kilometreyi tamamlayanlara ödül ve madalyaları, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle takdim edildi. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, etkinliğe katılımın oldukça iyi olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlikler kapsamında dün ayrıca 1 kilometrelik "çocuk maratonu" koşulmuştu.

