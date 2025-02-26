Orhan Ak: İskenderunspor Haklı Bir Galibiyet Aldı

İskenderunspor, Karagümrük'ü 2-1 Yenerek Turu Geçti

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında İskenderunspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından teknik direktör Orhan Ak, rakiplerinin mücadelesinin karşılaşmayı hak ettiklerini söyledi.

Demoralize Edici Başlangıç

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Ak, rakibin galibiyetini kutlayarak, "Rakibimiz haklı bir galibiyet aldı, çok istediler. Biz o istek ve mücadeleyi çok fazla gösteremedik," ifadelerini kullandı.

Tur Hedefi Hayal Olmadı

Karagümrük'ün tur geçme hedefinin gerçekleşememesi nedeniyle üzgün olduğunu dile getiren Ak, “Üzgünüz, tur atlamak istemiştik. Maçı kazanırsak tur atlayacağımızı düşünüyorduk, bunun umudu vardı ama maalesef olmadı. Erken goller demoralize olmamıza neden oldu, toparlayamadık,” dedi.

Penaltı Kaçtı, Fırsatlar Yetersiz Kaldı

Maçın seyrini değiştirecek penaltının kaçırılmasının önemli bir an olduğunu savunan Ak, "İkinci yarı değişiklikler yaptık, penaltıdan golü bulunca bir umut oldu ama birkaç fırsat dışında net pozisyon yakalayamadık," şeklinde konuştu.

Gelecek Maçlar İçin Yeni Bir Başlangıç

Genç oyuncuların ligdeki performanslarıyla ilgili de görüşlerini paylaşan Ak, “Böyle maçlar genç oyuncular için ciddi fırsat. Antrenmanda zaman zaman o ışığı veriyorlar ama müsabakalarda da bunu görmek istedik,” dedi. Ayrıca, gelecek hafta Sakarya ile oynayacakları maçı işaret ederek, “Bu defteri kapatıp lige bakacağız,” ifadelerini kullandı.