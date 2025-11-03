Orhan Ak: 'Rakip nasıl oynarsa oynasın, oyun formatlarımız belli'

Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, Erol Bulut'un 'bilgi sızdırıldı' iddiasına yanıt vererek takımının sabit oyun formatını ve maç değerlendirmesini paylaştı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 23:39
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Eyüpspor, sahasında Antalyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, hem karşılaşmayı hem de Erol Bulut'un 'kulüp içinden bilgi sızdırıldığı' yönündeki iddialarını değerlendirdi.

Maç Değerlendirmesi

Ak, kaybettikleri maçın ardından duygularını şu sözlerle dile getirdi: 'Çok üzgünüz.' Maçı baştan sona domine ettiklerini, çok net pozisyonlar yakaladıklarını ancak son vuruşlarda başarısız olduklarını belirtti. Oyuncularının gayretini ve mücadelesini tebrik eden Ak, takımın son dönemdeki oyununu en iyi performanslarından biri olarak nitelendirdi ve 'Mücadele etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki maçlarda oynadığımız bu oyunun karşılığını alıp takımımızı istediğim yere getireceğiz' dedi.

Erol Bulut'un İddiasına Yanıt

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut’un kulüp içerisinden rakip takımlara bilgi sızdırıldığı yönündeki açıklamalarına Orhan Ak, net bir yanıt verdi: 'Yok, öyle bir bilgi gelmedi.' Ak, 'Zaten az çok tahmin ediyorduk. Nasıl oynarsa oynasın, bizim oyun formatlarımız belli. Rakibe göre çok fazla değiştirdiğimiz bir şey yok. Biz, rakipten daha çok kendi oyunumuzu oynamaya çalışan bir takımız' ifadelerini kullandı.

Gelecek Hedefi ve Mental Dayanıklılık

Müsabakanın ilk yarısında çok sayıda gol pozisyonuna girdiklerini ancak skoru yakalayamadıklarını vurgulayan Ak, 'Atamadıkça özgüven kaybı yaşıyorsunuz, rakiplerin de direnci artıyor. Mental olarak daha güçlü olmamız lazım. Önemli olan pozisyona girmek. Devre arasında onu konuştuk zaten. İlk yarı girersin atamazsın, ikinci yarı girersin atarsın. İstediğimiz oyunu oynamaya devam edersek bunun karşılığı olacaktır' açıklamasını yaptı.

