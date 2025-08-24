Orhan Okulu, 65. Kurtdereli Mehmet Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Oldu

Orhan Okulu, 65. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Oldu

Balıkesir - Kurtdere Er Meydanı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 65'incisi geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık zafere ulaşan isim Orhan Okulu oldu.

Kurtdere Er Meydanı'nda gerçekleşen organizasyona toplam 1.730 pehlivan katıldı; bunların 74'ü başpehlivan olarak mindere çıktı. Turnuvanın finalindeki eşleşmede, baş boyunda Feyzullah Aktürk'ü mağlup eden Mustafa Taş ile Ali Gürbüz'ü yenen Orhan Okulu karşılaştı.

Final müsabakasında rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden Orhan Okulu, altın kemerin sahibi olarak Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını kazandı.

Etkinlikte konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ata sporunun daha yukarıya taşınması için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Güreşleri, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş izledi.

Dereceye giren pehlivanlara kupa, madalya ve para ödülleri takdim edildi.