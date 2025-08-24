DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.604.661,37 2,14%

Orhan Okulu, 65. Kurtdereli Mehmet Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Oldu

Balıkesir'de düzenlenen 65. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu, finalde Mustafa Taş'ı yenerek başpehlivan oldu; 1.730 pehlivan katıldı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 23:18
Orhan Okulu, 65. Kurtdereli Mehmet Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Oldu

Orhan Okulu, 65. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Oldu

Balıkesir - Kurtdere Er Meydanı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 65'incisi geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık zafere ulaşan isim Orhan Okulu oldu.

Kurtdere Er Meydanı'nda gerçekleşen organizasyona toplam 1.730 pehlivan katıldı; bunların 74'ü başpehlivan olarak mindere çıktı. Turnuvanın finalindeki eşleşmede, baş boyunda Feyzullah Aktürk'ü mağlup eden Mustafa Taş ile Ali Gürbüz'ü yenen Orhan Okulu karşılaştı.

Final müsabakasında rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden Orhan Okulu, altın kemerin sahibi olarak Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını kazandı.

Etkinlikte konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ata sporunun daha yukarıya taşınması için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Güreşleri, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş izledi.

Dereceye giren pehlivanlara kupa, madalya ve para ödülleri takdim edildi.

İLGİLİ HABERLER

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurumspor FK 3-3 Atko Grup Pendikspor: Serkan Özbalta 'Hayal kırıklığı'
2
Nilüfer Belediyesi Hentbol Erkekler Süper Kupa'yı 37-36 Kazandı
3
Raducanu ve Sabalenka ABD Açık'ta 2. Turda
4
Orhan Okulu, 65. Kurtdereli Mehmet Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Oldu
5
Trabzonspor 1-0 Antalyaspor: Folcarelli'den galibiyet serisi mesajı
6
Serie A: Semih Kılıçsoy'lu Cagliari, Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı