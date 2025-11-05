Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın PFDK'ya Sevk Edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaşlı Orkun Kökçü ile teknik sorumlusu Sergen Yalçın dahil birçok kulüp ve isim hakkında PFDK'ya sevk kararı verdi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 11:27
TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 11. haftasında düzenlenen müsabakalar sonrası çok sayıda kulüp, yönetici, teknik sorumlu ve oyuncuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'na sevk etti.

Kararda öne çıkan isimler

Beşiktaş Kulübü futbolcusu Orkun Kökçü, 02.11.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe müsabakasındaki kural dışı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 03.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmiştir.

Beşiktaş Kulübü Teknik Sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın, aynı müsabakada sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi ve hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmiştir.

Diğer sevk edilen kulüp ve isimler

Kocaelispor Kulübü, 31.10.2025 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir - Kocaelispor müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilmiştir.

Galatasaray Kulübü, 01.11.2025 tarihinde oynanan Galatasaray - Trabzonspor müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilmiştir.

Trabzonspor Kulübü, 01.11.2025 tarihli Galatasaray - Trabzonspor müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi ve saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilmiştir.

Trabzonspor futbolcusu Benjamin Bouchouari, aynı müsabakadaki kural dışı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 02.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmiştir.

Kayserispor Kulübü, 02.11.2025 tarihinde oynanan Kayserispor - Kasımpaşa müsabakasındaki talimatlara aykırı hareket nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilmiştir.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareket nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilmiştir.

Kayserispor idarecisi Rıza Erkut Yurdemi ve idareci Mustafa Baki Ersoy, aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareket nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilmiştir.

Kayserispor Antrenörü Vito Tercolo, aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareket nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca; sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi ve tedbire uymaması nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 04.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmiştir.

Beşiktaş Kulübü genel olarak 02.11.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53., 52. ve 46. maddeleri ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü, 02.11.2025 tarihinde aynı müsabakadaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilmiştir.

Çaykur Rizespor Kulübü, 03.11.2025 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilmiştir.

TFF Hukuk Müşavirliği'nin açıklaması doğrultusunda, ilgili tarafların disiplin süreçleri PFDK tarafından değerlendirilecektir.

