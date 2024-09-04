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Orkut Baysal Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Erzincan'da Başladı

Yamaç paraşütü tutkunları Erzincan'da buluştu, uluslararası yarışmaya 10 ülke katıldı.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 17:36
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 18:04
Orkut Baysal Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Erzincan'da Başladı

Erzincan'daki Uluslararası Yamaç Paraşütü Yariışması

Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open Gençler/Büyükler Türkiye Şampiyonası, Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından düzenlenerek Erzincan'da start aldı.

Uluslararası Katılım ve Sporcular

Şampiyonaya Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve THSF Başkanı Ahmet Saim Yılmaz gibi önemli isimlerin yanı sıra kamu kurum müdürleri de katıldı. Almanya, Belçika, İngiltere ve İran gibi 10 farklı ülkeden gelen yaklaşık 120 yamaç paraşütü sporcusu, 2 bin 200 rakımlı Çakırman Tepesi'nden paraşütle atlayarak mücadele etmektedir.

Binali Yıldırım'dan Açılış Konuşması

Organizasyonun açılışında bir konuşma yapan Binali Yıldırım, Erzincan'ın doğa sporları için en uygun yerlerden biri olduğuna vurgu yaptı. Yıldırım, "Böylesine özel bir coğrafyada yamaç paraşütü yarışmasının düzenlenmesi şehrimizin ayrıcalıklarından biri. Erzincan'ın dağları ve doğal güzellikleri burada gerçekleşen spor etkinliklerini destekliyor," ifadelerini kullandı.

Vefa Örneği ve Gelecek Hedefler

Binali Yıldırım, bu şampiyonanın vefat eden milli sporcu Orkun Baysal adına düzenlenmesinin önemli bir vefa örneği olduğunu belirtti. Ayrıca, yarışmanın başarı ile sonuçlanmasının, 2025'te Erzincan'da düzenlenecek Dünya Yamaç Paraşütü Şampiyonası'nın önünü açacağına inandığını dile getirdi.

Vali Aydoğdu ve Federasyon Temsilcilerinin Açıklamaları

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentin su ve motor sporları açısından bir cazibe merkezi olduğunu ve her yıl daha iyi organizasyonlar düzenleme gayretinde olduklarını belirtti. Türkiye Hava Federasyonu As Başkanı Abdullah Kahraman ise, bu şampiyona ile milli takım sporcularının belirleneceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Binali Yıldırım ve beraberindekiler, sporcularla sohbet ederek yarışmanın startını telsizle verdiler.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından düzenlenen Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open...

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından düzenlenen Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open Gençler/Büyükler Türkiye Şampiyonası Erzincan’da başladı. Almanya, Belçika, İngiltere ve İran'ında aralarında bulunduğu 10 farklı ülkenin katıldığı şampiyonada 10'u kadın olmak üzere yaklaşık 120 yamaç paraşütü sporcusu mücadele ediyor. 2 bin 200 rakımlı Çakırman Tepesi'nden paraşütleriyle atlayan sporcular, söz konusu şampiyonada derece elde etmek için birbirleriyle yarıştı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından düzenlenen Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open...

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından düzenlenen Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open Gençler/Büyükler Türkiye Şampiyonası Erzincan’da başladı. Almanya, Belçika, İngiltere ve İran'ında aralarında bulunduğu 10 farklı ülkenin katıldığı şampiyonada 10'u kadın olmak üzere yaklaşık 120 yamaç paraşütü sporcusu mücadele ediyor. 2 bin 200 rakımlı Çakırman Tepesi'nden paraşütleriyle atlayan sporcular, söz konusu şampiyonada derece elde etmek için birbirleriyle yarıştı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından düzenlenen Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open...

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından düzenlenen Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open Gençler/Büyükler Türkiye Şampiyonası Erzincan’da başladı. Almanya, Belçika, İngiltere ve İran'ında aralarında bulunduğu 10 farklı ülkenin katıldığı şampiyonada 10'u kadın olmak üzere yaklaşık 120 yamaç paraşütü sporcusu mücadele ediyor. 2 bin 200 rakımlı Çakırman Tepesi'nden paraşütleriyle atlayan sporcular, söz konusu şampiyonada derece elde etmek için birbirleriyle yarıştı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından düzenlenen Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open...

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından düzenlenen Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open Gençler/Büyükler Türkiye Şampiyonası Erzincan’da başladı. Almanya, Belçika, İngiltere ve İran'ında aralarında bulunduğu 10 farklı ülkenin katıldığı şampiyonada 10'u kadın olmak üzere yaklaşık 120 yamaç paraşütü sporcusu mücadele ediyor. 2 bin 200 rakımlı Çakırman Tepesi'nden paraşütleriyle atlayan sporcular, söz konusu şampiyonada derece elde etmek için birbirleriyle yarıştı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından düzenlenen Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open...

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından düzenlenen Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open Gençler/Büyükler Türkiye Şampiyonası Erzincan’da başladı. Almanya, Belçika, İngiltere ve İran'ında aralarında bulunduğu 10 farklı ülkenin katıldığı şampiyonada 10'u kadın olmak üzere yaklaşık 120 yamaç paraşütü sporcusu mücadele ediyor. 2 bin 200 rakımlı Çakırman Tepesi'nden paraşütleriyle atlayan sporcular, söz konusu şampiyonada derece elde etmek için birbirleriyle yarıştı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından düzenlenen Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open...

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından düzenlenen Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open Gençler/Büyükler Türkiye Şampiyonası Erzincan’da başladı. Almanya, Belçika, İngiltere ve İran'ında aralarında bulunduğu 10 farklı ülkenin katıldığı şampiyonada 10'u kadın olmak üzere yaklaşık 120 yamaç paraşütü sporcusu mücadele ediyor. 2 bin 200 rakımlı Çakırman Tepesi'nden paraşütleriyle atlayan sporcular, söz konusu şampiyonada derece elde etmek için birbirleriyle yarıştı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından düzenlenen Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open...

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından düzenlenen Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open Gençler/Büyükler Türkiye Şampiyonası Erzincan’da başladı. Almanya, Belçika, İngiltere ve İran'ında aralarında bulunduğu 10 farklı ülkenin katıldığı şampiyonada 10'u kadın olmak üzere yaklaşık 120 yamaç paraşütü sporcusu mücadele ediyor. 2 bin 200 rakımlı Çakırman Tepesi'nden paraşütleriyle atlayan sporcular, söz konusu şampiyonada derece elde etmek için birbirleriyle yarıştı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından düzenlenen Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open...

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından düzenlenen Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open Gençler/Büyükler Türkiye Şampiyonası Erzincan’da başladı. Almanya, Belçika, İngiltere ve İran'ında aralarında bulunduğu 10 farklı ülkenin katıldığı şampiyonada 10'u kadın olmak üzere yaklaşık 120 yamaç paraşütü sporcusu mücadele ediyor. 2 bin 200 rakımlı Çakırman Tepesi'nden paraşütleriyle atlayan sporcular, söz konusu şampiyonada derece elde etmek için birbirleriyle yarıştı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından düzenlenen Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open...

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından düzenlenen Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open Gençler/Büyükler Türkiye Şampiyonası Erzincan’da başladı. Almanya, Belçika, İngiltere ve İran'ında aralarında bulunduğu 10 farklı ülkenin katıldığı şampiyonada 10'u kadın olmak üzere yaklaşık 120 yamaç paraşütü sporcusu mücadele ediyor. 2 bin 200 rakımlı Çakırman Tepesi'nden paraşütleriyle atlayan sporcular, söz konusu şampiyonada derece elde etmek için birbirleriyle yarıştı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından düzenlenen Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open...

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından düzenlenen Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open Gençler/Büyükler Türkiye Şampiyonası Erzincan’da başladı. Almanya, Belçika, İngiltere ve İran'ında aralarında bulunduğu 10 farklı ülkenin katıldığı şampiyonada 10'u kadın olmak üzere yaklaşık 120 yamaç paraşütü sporcusu mücadele ediyor. 2 bin 200 rakımlı Çakırman Tepesi'nden paraşütleriyle atlayan sporcular, söz konusu şampiyonada derece elde etmek için birbirleriyle yarıştı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından düzenlenen Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open...

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından düzenlenen Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open Gençler/Büyükler Türkiye Şampiyonası Erzincan’da başladı. Almanya, Belçika, İngiltere ve İran'ında aralarında bulunduğu 10 farklı ülkenin katıldığı şampiyonada 10'u kadın olmak üzere yaklaşık 120 yamaç paraşütü sporcusu mücadele ediyor. 2 bin 200 rakımlı Çakırman Tepesi'nden paraşütleriyle atlayan sporcular, söz konusu şampiyonada derece elde etmek için birbirleriyle yarıştı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından düzenlenen Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open...

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından düzenlenen Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open Gençler/Büyükler Türkiye Şampiyonası Erzincan’da başladı. Almanya, Belçika, İngiltere ve İran'ında aralarında bulunduğu 10 farklı ülkenin katıldığı şampiyonada 10'u kadın olmak üzere yaklaşık 120 yamaç paraşütü sporcusu mücadele ediyor. 2 bin 200 rakımlı Çakırman Tepesi'nden paraşütleriyle atlayan sporcular, söz konusu şampiyonada derece elde etmek için birbirleriyle yarıştı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından düzenlenen Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open...

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından düzenlenen Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open Gençler/Büyükler Türkiye Şampiyonası Erzincan’da başladı. Almanya, Belçika, İngiltere ve İran'ında aralarında bulunduğu 10 farklı ülkenin katıldığı şampiyonada 10'u kadın olmak üzere yaklaşık 120 yamaç paraşütü sporcusu mücadele ediyor. 2 bin 200 rakımlı Çakırman Tepesi'nden paraşütleriyle atlayan sporcular, söz konusu şampiyonada derece elde etmek için birbirleriyle yarıştı.

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