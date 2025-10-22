Ortahisar Belediyespor 39-30 Göztepe — Hentbol Kadınlar Süper Lig Erteleme Maçı

Ortahisar Belediyespor 39-30 Göztepe
Hentbol Kadınlar Süper Lig 3. hafta (Ertelenen maç)
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen mücadelede Ortahisar Belediyespor, sahasında Göztepe'yi 39-30 mağlup etti.
Beşirli Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekip üstünlüğüyle tamamlandı. İlk yarı skoru 20-14 olarak kaydedildi.
İkinci devrede de kontrolü elinde tutan Karadeniz temsilcisi, maçtan 39-30 galip ayrıldı ve önemli bir zafer elde etti.
