Ortahisar Belediyespor 39-30 Göztepe — Hentbol Kadınlar Süper Lig Erteleme Maçı

Ortahisar Belediyespor 39-30 Göztepe

Hentbol Kadınlar Süper Lig 3. hafta (Ertelenen maç)

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen mücadelede Ortahisar Belediyespor, sahasında Göztepe'yi 39-30 mağlup etti.

Beşirli Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekip üstünlüğüyle tamamlandı. İlk yarı skoru 20-14 olarak kaydedildi.

İkinci devrede de kontrolü elinde tutan Karadeniz temsilcisi, maçtan 39-30 galip ayrıldı ve önemli bir zafer elde etti.

