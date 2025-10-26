Oryantiringde Hedef: 2026'da 25 Binin Üzerinde Lisanslı Sporcu

Federasyon Başkanı Atilla Güler, 2026'da 25 binin üzerinde lisanslı sporcu hedefine vurgu yaptı; altyapı, okullar ve uluslararası eğitim işbirlikleri öncelik.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 12:04
CİHAN DEMİRCİ - Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, oryantiring sporunun Türkiye'de daha geniş kitlelere ulaşmasını hedeflediklerini ve 2026'da 25 binin üzerinde lisanslı sporcu sayısına ulaşmayı amaçladıklarını açıkladı.

Oryantiring nedir ve sporun faydaları

Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oryantiringin temelde harita ve pusula yardımıyla hızlı şekilde yön ve hedef bulma hareketi içeren bir spor olduğunu söyledi. Oryantiringin sporcunun fiziki ve zihinsel gelişimine katkı sunduğunu vurgulayan Güler, "Hareket anlamında fiziki, yön bulurken verdiği kararlar anlamında da zihinsel gelişim için önemli bir spor. Bu bağlamda en önemli konulardan biri de gençlerimizi sosyal medya, televizyon yani ekran karşısından kurtarıyor. Doğayı keşfetmelerini sağlarken doğayı nasıl koruyacaklarını da öğreniyorlar." dedi.

Güler, oryantiringde en küçük sporcuların 8 yaş grubunda olduğunu ve bu sporu yapmak isteyenler için herhangi bir yaş sınırının bulunmadığını belirtti.

Yaygınlaşma, altyapı ve okullar

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde okullarda oryantiringin yaygınlaşması için çalışmalar yürüttüklerini ve altyapı çalışmalarına önem verdiklerini söyleyen Güler, gençlerin eğitimi ve milli takımın uluslararası başarılarının kendileri için öncelikli olduğunu ifade etti.

Güler, çalışmalar hakkında şunları kaydetti: "Oryantiring sporunun Türkiye'de daha fazla yaygınlaşmasını istiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde kulüpler ve okullarda yapılan çalışmalarla yaklaşık 20 binin üzerinde evladımız bu sporla uğraşıyor. 2026'da lisanslı sporcu sayımızı 25 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın büyük desteği var. Okul sporları yarışmalarının 8-9 yaşa indirilmesi bize büyük mutluluk verdi. Evlatlarımızı yapacağımız eğitim çalışmalarıyla başarılı bir düzeye ulaştıracağız."

Eğitim işbirlikleri ve uluslararası bağlantılar

Milli takımın uluslararası başarı ve gençlerin eğitimi için İskandinav ülkeleriyle eğitim anlaşmaları planladıklarını belirten Güler, Finlandiya'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda Norveç federasyonuyla yapılan ikili görüşmeler sonucunda oryantiring eğitim anlaşmasının Aralık ayında gerçekleşeceğini aktardı.

Milli takımın başarıları ve gelecek hedefleri

Güler, milli takımın uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılara değinerek, 2026 sezonunda bu başarı çıtasını daha da yükseltmek istediklerini söyledi. Bulgaristan'da 3-7 Eylül tarihlerinde düzenlenen Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonası'nda 7 altın, 6 gümüş ve 13 bronz madalya kazandıklarını hatırlatan Güler, "Bu başarı bize Balkan ikinciliği getirdi. Bizim için uzun yıllardır hedeflenen önemli bir nokta. Bu bizi kamçılayan bir pozisyon oldu." ifadelerini kullandı.

Güler ayrıca, 2026 sezonunda İtalya'da yapılacak Dünya Şampiyonası, İspanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası ve Polonya'da düzenlenecek Dünya Masterler Şampiyonası'nda da başarı hedeflediklerini belirtti. Uluslararası Oryantiring Federasyonunun seçimiyle 2028 Masterler Dünya Şampiyonası'nın Antalya'da düzenleneceğini de sözlerine ekledi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, oryantiring sporunun Türkiye'de daha fazla yaygınlaşmasını istediklerini, 2026'da hedeflerinin 25 binin üzerinde lisanslı sporcuya ulaşmak olduğunu belirtti.

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi