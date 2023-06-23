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Osasuna, UEFA'nın Şike Raporu Nedeniyle Avrupa Konfederasyon Ligi'ne Katılamayabilir

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Osasuna, UEFA'nın Şike Raporu Nedeniyle Avrupa Konfederasyon Ligi'ne Katılamayabilir
UEFA, Osasuna'nın son iki maçta yaptığı şike olayından dolayı gelecek sezon Avrupa Konfederasyon Ligi'ne katılma hakkının elinden alınmasını istedi. Osasuna'nın UEFA'nın kararını temyiz hakkı bulunuyor.

UEFA'nın Şike Raporu

UEFA, müfettişlerinin hazırladığı ve tavsiye niteliği taşıyan rapor doğrultusunda, 2013-2014 sezonunda son iki maçta yapıldığı tespit edilen şike olayından dolayı yaptırım olarak Osasuna'nın gelecek sezon Avrupa Konfederasyon Ligi'ne katılma hakkının elinden alınmasının istendiğini duyurdu.

Osasuna'nın Temyiz Hakkı

Osasuna'nın UEFA'nın nihai bir karar vermeden önce Temyiz Komitesine başvurup, yeni savunma sunma hakkına sahip olduğu kaydedildi. UEFA'nın sunduğu kriterleri doğru bulmayan Osasuna ise haklarını sonuna kadar savunmak için yasal mücadelesini sürdüreceğini ve Temyiz Komitesine başvuracağını duyurdu.

Geçmişteki Şike Davası

Osasuna, 2013-2014 sezonunda ligde kalmak için son iki maçta şike yaptığı iddiasıyla İspanya'da yargılanmış ve Nisan 2020'de mahkeme 11 sanıktan 9'una hapis ve para cezaları vermişti. Bu olay, İspanya futbol tarihinde şike suçlamasına verilen ilk ceza olarak tarihe geçmişti.

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