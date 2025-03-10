Osimhen: 'Her Maç Final Gibi'

Osimhen: "Sezon Sonuna Kadar Her Maç Final"

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde eden Galatasaray'da forvet oyuncusu Victor Osimhen, maç sonrası yaptığı açıklamalarda, "Sezon sonuna kadar her maç bizim için bir final." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Nijeryalı futbolcu, taraftarların kendilerine büyük bir enerji sağladığını vurguladı. Osimhen, "Arkamızdan kimin geldiği umurumuzda değil. Şu andan itibaren her maç bizim için bir final gibi. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Alabileceğimiz maksimum puanı alacağız. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı ihtiyacımız olan enerjiyi kazanabileceğimizi sanmıyorum. İkinci yarı için de motive olmuştuk. Maç boyunca bize gerçekten büyük enerji verdiler." dedi.

Lemina: "Hedeflerimize Tek Tek Gideceğiz"

Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina ise Alanyaspor karşısında zorlu bir mücadele verdiklerini belirtti. Lemina, "Son zamanlarda oynadığımız bütün maçlar gibi birazcık zorluk düzeyi vardı. İkinci yarı daha fazla alan bulabileceğimizi biliyorduk. Bu alanları değerlendirdik ve ikinci yarıda gollerimizi attık." diye konuştu.

Ligde Beşiktaş ve ardından Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçları hakkında değerlendirmelerde bulunan Lemina, tüm müsabakaların zor olduğunu vurguladı. Tecrübeleri ile derbi müsabakalarına hazır olduklarını ifade eden Lemina, "Hedeflerimize tek tek gideceğiz. En iyi şekilde hazırlanıp, en iyi şekilde sahaya çıkacağız. Şu andaki motivasyonumuz çok iyi. Takımda deneyimli oyuncular var, aynı zamanda genç oyuncularımız da mevcut. İyi bir atmosfer var ve bunun en iyisini yapmak yine bizim elimizde." şeklinde konuştu.