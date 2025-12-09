Osman Aşkın Bak, Şampiyon Sporcuların Anneleriyle Buluştu: Aile ve Gönüllülük Öne Çıktı

Osman Aşkın Bak, şampiyon sporcuların anneleriyle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Gönüllüler Günü kapsamında düzenlenen “Şampiyonların Gönüllüleri” temalı programda farklı branşlarda şampiyon olmuş sporcular ve annelerini Bakanlık Konferans Salonu'nda ağırladı. Programa milli paralimpik masa tenisçisi Ali Öztürk ve annesi İkbal Öztürk, milli halterci Muhammed Furkan Özbek ve annesi Firdevs Özbek, milli atıcı Şevval İlayda Tarhan ve annesi Emel Elmas Tarhan ile gönüllü gençler ve sporcular katıldı.

Aile ve gönüllülük mesajı

Bakan Bak, 2025 yılının ‘Aile Yılı’ ilan edildiğini hatırlatarak, program konseptinin anne ile sporcu arasındaki gönüllülük ilişkisini ortaya koymak olduğunu belirtti. Bak, annelerin evlatlarına yönelik duygularını ve spor sürecindeki desteklerini takdir ederek ailenin sporcu başarısındaki rolünü vurguladı.

Bakanın dikkat çektiği noktalar arasında şunlar yer aldı: gençlerin çevresindekilere iyilik yapmayı görev edinmesi, ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesi ve aile-anne desteğinin sporcu gelişimindeki önemi. Gençlere yönelik olarak annenizden utanmayın, ailenizle gurur duyun ve aile her şeydir şeklinde güçlü bir çağrı yaptı.

Gönüllülük çalışmaları ve GönüllüyüzBiz

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gönüllülüğe verdiği önemi aktaran Bak, GönüllüyüzBiz platformu üzerinden lise ve üniversite öğrencileriyle yürütülen çalışmalarla gönüllülük bilincinin yeşertildiğini söyledi. Bakan, bakanlığın yönettiği 559 gençlik merkezi, 378 genç ofis, 43 gençlik kampı ve yaklaşık 880 yurtta gönüllülük faaliyetlerinin sürdürüldüğünü belirtti.

Bakan ayrıca üniversitelerde 2020 ve 2021 yılından itibaren verilen gönüllülük derslerinin önemine değindi ve 6 Şubat depreminde sahada gençlerin rol oynadığını hatırlatarak gençlerin toplum yararına çalışmalarda aktif rol almasının gerekliliğini vurguladı. Hedefin GönüllüyüzBiz platformuyla milyonları aşmak olduğunu, Damla Gönüllük Hareketi kapsamında köy okulları, çevre ve sosyal sorumluluk çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Sporcular ve annelerinden duygusal paylaşımlar

Programda söz alan sporcular Ali Öztürk, Şevval İlayda Tarhan ve Muhammed Furkan Özbek elde ettikleri başarılarda annelerinin gizli kahramanlar olduğunu vurgulayarak teşekkür etti. Ardından anneler çocuklarını spora yönlendirme süreçlerini, yaşadıkları zorlukları ve destek deneyimlerini paylaştı.

Firdevs Özbek oğlu Muhammed Furkan için hazırlık sürecinin ağır olduğunu, zaman zaman stres ve öfke yaşansa da aile olarak olumsuz duyguları yansıtmadıklarını, başarısız dönemlerde moral ve iyi dileklerle destek verdiklerini anlattı ve oğlunun olimpiyat şampiyonu olacağına inandığını belirtti.

İkbal Öztürk kamp dönemlerinin zorluklarına değinerek, kamplarda çocuklarına duyulan özlemi ve yurt dışı yarışlarda elde edilen derecelerin verdiği duyguyu dile getirdi.

Emel Elmas Tarhan ise psikolojik desteğin önemine işaret ederek moral vermenin, ailenin ve toplumun gönüllülüğünün en büyük değer olduğunun altını çizdi.

Gönüllülük iş birliği protokolü

Programın sonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında gönüllülük alanında bir iş birliği protokolü imzalandı.

