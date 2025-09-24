Osman Aşkın Bak'tan Fenerbahçe Beko'ya Tebrik: 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu kutladı ve takımlara Basketbol Süper Ligi'nde başarı diledi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 23:07
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 23:07
Bakan Bak başarıyı kutladı, lig için iyi dileklerini iletti

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain arasında oynanan basketbol 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde rakibini mağlup ederek kupayı 8. kez müzesine götüren Fenerbahçe Beko'yu kutluyorum. Başarıda emeği geçen oyuncuları, teknik ekibi ve yöneticileri tebrik ediyor, iki kulübümüze de önümüzdeki günlerde başlayacak olan Basketbol Süper Ligi'nde başarılar diliyorum."

Bakanın kutlama mesajı, kulübün tarihindeki bu başarının altını çizdi ve her iki takıma da ligde başarı dileğini iletti.

