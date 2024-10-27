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Osman Furkan Karakaya'nın Muay Thai Başarısı

Amasya'lı Osman Furkan Karakaya, muaythai alanında önemli başarılar elde etti. Genç sporcu, uluslararası şampiyonlarda madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 12:30
Osman Furkan Karakaya'nın Muay Thai Başarısı

Osman Furkan Karakaya’nın Muhteşem Başarıları

Amasya'da yaşayan 20 yaşındaki Osman Furkan Karakaya, 12 yaşında başladığı muaythai sporunda uluslararası alanda önemli başarılar elde etti. Toplamda 1 dünya, 2 Avrupa ve 2 Türkiye şampiyonluğu bulunan genç sporcu, son sekiz yılda mücadeleci ruhunu sergiledi.

İlk Adımlar ve Hedefler

Osman Furkan, antrenörleri ve ailesinin teşvikiyle 11 yaşında atletizmle tanıştıktan sonra, 1 yıl sonra muaythaiye adım attı. 2021 yılında İstanbul'da ve 2022'de Antalya'da gerçekleştirilen Avrupa Muaythai Şampiyonası’nda gençler kategorisinde iki altın madalya kazandı. 2022 yılında Malezya'da düzenlenen Dünya Muaythai Şampiyonası’nda ise altın madalya kazanarak, İstiklal Marşı'nı okuma mutluluğunu yaşadı.

Çalışmalar ve Gelecek Hedefler

Karakaya, muaythaiye başlama hikayesini şöyle aktardı: "Bu spora 12 yaşımda başladım. Statta koşu antrenmanları yaparken muaythai sporcularını görüp heves ettim. Araştırmalar yaptıktan sonra bu sporun tam bana uygun olduğunu keşfettim. Geçtiğimiz günlerde Gaziantep’te yapılan Spor Toto Süper Lig Muaythai Şampiyonası’nda bir de Türkiye şampiyonluğu elde ettim. Hedefim 2025 yılında İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası’na katılmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek.”

Antrenör Yorumları

Karakaya’nın antrenörü Mustafa Kaya, Osman Furkan'ın potansiyeline inandıklarını belirterek, "Furkan bize küçük yaşta geldi ve çalışkanlığıyla dikkat çekti. Antrenmanlarımız günde 3-4 saat sürüyor. En iyi şekilde çalışarak, ülkemize milli gururu yaşatmayı hedefliyoruz," dedi.

Amasya'da yaşayan 20 yaşındaki Osman Furkan Karakaya, 8 yıl önce arkadaşlarına özenerek başladığı...

Amasya'da yaşayan 20 yaşındaki Osman Furkan Karakaya, 8 yıl önce arkadaşlarına özenerek başladığı muaythaide 1 dünya, 2 Avrupa, 2 Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Amasya'da yaşayan 20 yaşındaki Osman Furkan Karakaya, 8 yıl önce arkadaşlarına özenerek başladığı...

Amasya'da yaşayan 20 yaşındaki Osman Furkan Karakaya, 8 yıl önce arkadaşlarına özenerek başladığı muaythaide 1 dünya, 2 Avrupa, 2 Türkiye şampiyonluğu elde etti.

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