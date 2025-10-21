Osman Zeki Korkmaz: İstifa Gündemimizde Yok — Sivasspor'un Hedefi Süper Lig

Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, istifa iddialarını reddetti; takımın hedefi Süper Lig ve taraftar eleştirilerine anlayışla yaklaşıyor.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 18:40
Teknik direktörden net cevap

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, istifa etmenin gündemlerinde olmadığını açıkladı. Korkmaz, kulüp tesislerinde antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada ligde oluşan puan tablosundan memnun olmadığını ifade etti.

"Asla öyle bir şey gündemimizde yok. Anlayışla karşılıyorum, saygı duyuyorum ama böyle bir gündem yok. Buradayız ve ne yaptığımızı..." sözleriyle iddiaları reddeden Korkmaz, taraftarların serzenişlerini anladığını ve saygıyla karşıladığını belirtti.

Korkmaz, sezon başında doğru zamanda, doğru adımlarla ve doğru ekonomiyle Süper Lig'e yükselme hedefi koyduklarını hatırlatarak, "Doğru zaman belki bu sezon sonu ama belki de değil. Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Sahada daha özgüvenle davranan bir hale gelmemiz lazım." dedi.

Ayrıca Korkmaz, en kısa zamanda maç kazanmaya başlayacaklarını vurguladı ve gol yollarındaki sıkıntıların üzerinde çalıştıklarını belirtti.

"İstifa gündemimizde yok" ve taraftara çağrı

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı sonrası tribünlerden gelen istifa çağrılarına ilişkin soru üzerine Korkmaz, "Asla öyle bir şey gündemimizde yok. Anlayışla karşılıyorum, saygı duyuyorum ama böyle bir gündem yok. O yüzden taraftarlarımıza saygı duyuyorum, sokakta gezerken de gelip şikayetlerini bana söyleyebilirler. Buradayız ve ne yaptığımızı biliyoruz. Takımı doğru zamanda, doğru ekonomiyle ve doğru şekilde bir üst lige taşıyacağız. Saha sonuçları ve takım performansında beklenmedik dramatik düşüşler olur, o zaman şapkayı tekrar önümüze koyarız. Ne yaptığını bilen, sorumluluk alabilen insanlarız." dedi.

MHK ve Ferhat Gündoğdu açıklaması

Korkmaz, Ankara Keçiörengücü maçının ardından Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldığını belirtti: "Açıklamalarım biraz yanlış anlaşılmalara sebep oldu. Ferhat Gündoğdu ile pozisyonlar üzerinden Sivasspor'un hakkının yendiğiyle ilgili gizli görüşmeler olmadı. Hakemlerin bize karşı davranışıyla ilgili maç yönetirken ki tavırlarıyla ilgili başkanımız tarafından bir şikayetimiz olmuştu. O da konuyu öğrenmek için bizi aradı. Biz de kendisine durumu anlatmıştık. Asla bir pozisyon ya da bir beklenti içerisinde olarak bir gizli görüşme değil bu. Anlatmak istediğim şey hakemlerin maç yönetirken ki tavırları. Bundan sonra zaten daha bahsetmeyeceğim. Biz kendi işimizi yapacağız. Maçın sonunda anlatırken bunu konuların arasında hızlı bir şekilde anlattığım için bu farklı yerlere çekilmiş olabilir. Tekrar düzeltiyorum, Sayın Ferhat Gündoğdu bizi zaten herkese karşı yaptığı gibi açık bir iletişimle şikayetimizi dinlemek için aradı. Biz de kendisine konudan bahsettik, konu tamamen bununla alakalıdır."

Antrenman ve maç hazırlıkları

Sivasspor, ligin 11. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşusuyla başladı; pas ve top kapma çalışmalarının ardından idman yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek. Özbelsan Sivasspor ile Atakaş Hatayspor, 24 Ekim Cuma saat 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

