Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası B Kategorisi Burdur'da Başladı

Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası Burdur'da Başladı

Uzman Posta Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası B Kategorisi mücadelesi Burdur'da gerçekleştirilmeye başlandı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Spor Tesisleri'nde düzenlenen organizasyona; Türkiye'nin yanı sıra Büyük Britanya, Çekya, Fransa, Gürcistan, Hollanda ve Litvanya takımları katılıyor.

Milli Takım Hedefleri ve Hazırlıkları

TVF Oturarak Voleybol (ParaVolley) Koordinatörü Onur Hoşnut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ParaVolley Avrupa tarafından düzenlenen şampiyonada ilk 3’e girecek takımların gelecek yıl Macaristan’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası A Kategorisi’ne katılma hakkı kazanacağını söyledi.

Hoşnut, “Amaçlarımızdan biri bu turnuvayı şampiyon tamamlamak. Birden çok kamp yaptık ve turnuvaya hazır başladık. Milli takımımız gelişme sürecinde. Öncelikle erkek milli takımımızı oluşturduk, hemen bu turnuvadan sonra da kadın milli takımımızla ilgili çalışmalarımıza başlayacağız.” şeklinde konuştu.

2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na katılmayı hedeflediklerini de ekleyen Hoşnut, özellikle deprem bölgesi öncelikli olmak üzere tarama ve gelişim kamplarının planlandığını vurguladı.

ParaVolley Avrupa Başkanı'nın Yorumları

ParaVolley Avrupa Başkanı Branko Mihorko, Türkiye'de bulundukları için mutlu olduklarını belirtirken, Türkiye'nin paraVolley’e verdiği önemi vurguladı. Mihorko, 2021’de Türkiye’de zor koşullar altında büyük bir turnuva düzenlendiğini hatırlatarak, “Umarım kadın takımı da erkek takımı gibi hızlı bir gelişim gösterir.” dedi.

“Türk halkını bu spora davet ediyorum. Bunu sadece engelli sporu olarak düşünmesinler; son derece eğlenceli ve keyifli bir branş, herkes katılabilir.” şeklinde konuştu.

Türk Erkek Milli Takımı'nın Başarısı

Erkek Milli Takımı Başantrenörü Aziz Hopyar, turnuvaya yaklaşık 3 aydır hazırlandıklarını belirterek, “İlk üçe girmek istiyoruz ve buraya 2024 Gümüş Milletler Ligi'nden şampiyon olarak geldik. Asıl hedefimiz burada da şampiyonluk.” dedi.

Gürcistan maçını 3-0 kazanan Oturarak Voleybol Milli Takımı, yarın Hollanda ile karşılaşacak. Ayrıca milli takım, 23 Kasım'da Litvanya ve Çekya, 24 Kasım Pazar günü ise Büyük Britanya ve Fransa ile mücadele edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Uzman Posta Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası B kategorisi müsabakaları Burdur'da başladı. Gürcistan maçını 3-0 kazanan Oturarak Voleybol Milli Takımı, 17.30'da Hollanda ile karşılaşacak.

Uzman Posta Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası B kategorisi müsabakaları Burdur'da başladı. Gürcistan maçını 3-0 kazanan Oturarak Voleybol Milli Takımı, 17.30'da Hollanda ile karşılaşacak.