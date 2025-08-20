DOLAR
Özbelsan Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Trendyol 1. Lig 3. hafta mücadelesinde Özbelsan Sivasspor, Osman Zeki Korkmaz yönetiminde Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 19:55
Özbelsan Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesi çalışmalarını yoğunlaştırdı

Hazırlıklar teknik ve fiziki ağırlıklı geçti

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulübün yapılan açıklamaya göre, antrenman teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışma; ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı, ardından takım rondo ve atletik koşularla tempoyu yükseltti.

Antrenman, takımın taktik ve mücadele ritmini ölçmek üzere oynanan çift kale maç ile noktalandı. Kırmızı-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Maç bilgileri

Amed Sportif Faaliyetler - Özbelsan Sivasspor karşılaşması, 24 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

