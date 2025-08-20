Özbelsan Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Özbelsan Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesi çalışmalarını yoğunlaştırdı

Hazırlıklar teknik ve fiziki ağırlıklı geçti

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulübün yapılan açıklamaya göre, antrenman teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışma; ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı, ardından takım rondo ve atletik koşularla tempoyu yükseltti.

Antrenman, takımın taktik ve mücadele ritmini ölçmek üzere oynanan çift kale maç ile noktalandı. Kırmızı-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Maç bilgileri

Amed Sportif Faaliyetler - Özbelsan Sivasspor karşılaşması, 24 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Charis Charisis de katıldı.