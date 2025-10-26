Özbelsan Sivasspor, Kepezspor Deplasmanına Hazır
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu öncesi son antrenman tamamlandı
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda 28 Ekim Salı günü deplasmanda karşılaşacağı Kepezspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı.
Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından takım, top kontrol çalışmaları gerçekleştirdi ve idman, duran top organizasyonlarıyla sonlandırıldı.
Sivasspor kafilesi, yarın hava yoluyla Antalya'ya giderek kampa girecek.
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda 28 Ekim Salı günü deplasmanda Kepezspor'la karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.