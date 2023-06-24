  1. Anasayfa

  2. Spor

  3. Özel Olimpiyatlar: Ayşe Başaran 100 Metrede Altın Madalya Kazandı

Özel Olimpiyatlar: Ayşe Başaran 100 Metrede Altın Madalya Kazandı

Yayınlanma:
Özel Olimpiyatlar: Ayşe Başaran 100 Metrede Altın Madalya Kazandı
Ayşe Başaran, 100 metrede 15.66'lık derecesiyle rakiplerini arkada bırakarak altın madalya kazandı. Diğer branşlarda da Türk sporcular mücadele etti.

Ayşe Başaran 100 Metrede Altın Madalya Kazandı

Ayşe Başaran 100 metrede 15.66'lık derecesiyle rakiplerini arkada bırakarak finişi ilk önce geçti ve altın madalyanın sahibi oldu. 22 yaşındaki milli sporcu, oyunlarda bundan önce de durarak uzun atlamada altın madalya kazanmıştı. Ayşe, Berlin'e gitmeden önce 2 altın madalya kazanmayı kendine hedef olarak belirlemiş, gelmiş olan ikinci altın madalya ile bu hedefine ulaşmış oldu. Ayşe Başaran, Özel Olimpiyat Oyunları'nın en fazlaca öne çıkan sporcularından biri olmayı başardı.

Diğer Branşlarda da Heyecan Devam Ediyor

Berlin Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'nda erkekler atletizm branşı 100 metrede final yarışları yapıldı. Özel Olimpiyatlar Türkiye sporcusu Alper Aydoğdu 100 metre final yarışlarında 12.83'lük derecesiyle 5. oldu. Yüzme branşında ise 100 metre serbest stil finalinde yarışında Kübra Esen 01.24.83'lük derecesiyle 4. sırada bulundu.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Spor
Milli Eskrimciler Yarın Yarışacak
Milli Eskrimciler Yarın Yarışacak
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Açıklama: Elit Kategoride Yer Alan Hakemler Belli Oldu
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Açıklama: Elit Kategoride Yer Alan Hakemler Belli Oldu
Zabıta Memuru Ayrancı, Vücut Geliştirme Şampiyonu Oldu
Zabıta Memuru Ayrancı, Vücut Geliştirme Şampiyonu Oldu
Osasuna, UEFA'nın Şike Raporu Nedeniyle Avrupa Konfederasyon Ligi'ne Katılamayabilir
Osasuna, UEFA'nın Şike Raporu Nedeniyle Avrupa Konfederasyon Ligi'ne Katılamayabilir
Bandırmaspor, Emre Kaplan'ı Kiraladı
Bandırmaspor, Emre Kaplan'ı Kiraladı
UEFA, Fenerbahçe ve Sivasspor'a Cezalarını Onayladı
UEFA, Fenerbahçe ve Sivasspor'a Cezalarını Onayladı
Fenerbahçe Eski Başkanı Yıldırım'dan Yönetim Eleştirisi
Fenerbahçe Eski Başkanı Yıldırım'dan Yönetim Eleştirisi