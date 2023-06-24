Özel Olimpiyatlar: Ayşe Başaran 100 Metrede Altın Madalya Kazandı

Ayşe Başaran 100 Metrede Altın Madalya Kazandı

Ayşe Başaran 100 metrede 15.66'lık derecesiyle rakiplerini arkada bırakarak finişi ilk önce geçti ve altın madalyanın sahibi oldu. 22 yaşındaki milli sporcu, oyunlarda bundan önce de durarak uzun atlamada altın madalya kazanmıştı. Ayşe, Berlin'e gitmeden önce 2 altın madalya kazanmayı kendine hedef olarak belirlemiş, gelmiş olan ikinci altın madalya ile bu hedefine ulaşmış oldu. Ayşe Başaran, Özel Olimpiyat Oyunları'nın en fazlaca öne çıkan sporcularından biri olmayı başardı.

Diğer Branşlarda da Heyecan Devam Ediyor

Berlin Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'nda erkekler atletizm branşı 100 metrede final yarışları yapıldı. Özel Olimpiyatlar Türkiye sporcusu Alper Aydoğdu 100 metre final yarışlarında 12.83'lük derecesiyle 5. oldu. Yüzme branşında ise 100 metre serbest stil finalinde yarışında Kübra Esen 01.24.83'lük derecesiyle 4. sırada bulundu.