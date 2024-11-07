Özel Sporcular Los Angeles 2028 için Hedeflerini Belirledi

Özel Sporcular Başarıda Hedeflerini Yükseltiyor

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda elde ettikleri tarihi başarıyı, Los Angeles 2028'de daha da ileri taşımak istediklerini belirtti. Aydın, özel sporcuların çalışmalarını ve federasyonun faaliyetlerini AA muhabirine değerlendirdi.

Başarılar ve Gelişmeler

Aydın, geçmişte toplum tarafından dışlanan özel sporcuların, spor alanına kazanılmasının önemine vurgu yaparak, “2012 yılında devraldığımızda bize bağlı 50 kulüp varken şimdi bu sayı 730’a çıktı.” dedi. Parolamız 'Her engellinin yapabileceği bir spor vardır' diyerek yola devam ettiklerini ifade etti.

Son yıllarda Türkiye’nin özel sporcularının, dünya genelinde dikkat çekici bir ivme kazandığını belirten Aydın, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda Aysel Önder, Fatma Damla Altın ve Ebru Acer gibi sporcuların muazzam başarılar elde ettiğini söyledi.

Paris'te Tarihi Başarılar Elde Edildi

Aydın, “Paris'te özel sporcularımız adlarını altın harflerle tarihe yazdırdı. Cumhuriyet'in 101. yılına ulaşamayan madalyalar, bu yıl elde edilen başarılarla kazanıldı.” şeklinde konuştu. Özel sporcuların, Paris’teki oyunlarda 28 madalya kazandığını ve bu durumun devletin engelli bireylere yaklaşımının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Gelecek Hedefleri

Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Los Angeles 2028 için altın madalya sözü verdiklerini ve özel sporcuların bu sürece hazırlanacaklarını aktardı. Ayrıca, özel sporcular için konaklama ve kamp merkezleri oluşturmayı planladıklarını ifade etti.

Antalya'da düzenlenen Trisome Oyunları'ndan elde edilen başarının yanı sıra, Türkiye'nin spor alanındaki gelişimini de ortaya koyduğuna dikkati çeken Aydın, “Bu çocuklar artık sporla ülkeye katma değer sunmaya başladı.” dedi.

Aydın, federasyonun ödül yönetmeliği ve sporculara yönelik sağladığı imkanlarla, daha fazla çocuğun spor yapmasına olanak tanımayı hedeflediklerini ifade etti.