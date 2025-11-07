Özel Sporcular Para Masa Tenisi Milli Takımı VIRTUS Dünya Şampiyonu

Ebru Acer ve Sümeyra Türk'ten oluşan milli takım, Kahire'de VIRTUS Dünya Şampiyonası finalini 3-1 kazanarak Türkiye'ye ilk altın madalyayı getirdi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 22:36
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 22:36
Kahire'de tarihe geçen zafer

Mısır’ın Kahire kentinde düzenlenen VIRTUS Dünya Masa Tenisi Şampiyonasında, Özel Sporcular Para Masa Tenisi Milli Takımı büyük bir başarıya imza attı.

Kadın Para Masa Tenisi Milli Takımı, Ebru Acer ve Sümeyra Türk'ten oluşan kadrosuyla finalde Rusya'dan Maria Galkina ve Provokefeva Elena'yı 3-1 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Yarı finalde Çin Taipei takımını 2-1 yenerek finale yükselen ay-yıldızlılar, zorlu mücadeleyi üstün bir performansla tamamladı.

Bu zafer, Türkiye'ye tarihinde ilk defa altın madalya ve dünya şampiyonluğu kazandırırken; Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarihine de altın harflerle yazıldı.

