Özel Sporcular Piknikte Buluştu

Özel Sporcular ve Aileleri Ankara'da Piknikte Buluştu

Özel sporcular ve onların aileleri, Türkiye Özel Sporcular, Eğitim, Yardım ve Spor Vakfı (TÖSEV) tarafından organize edilen "2. Engelsiz Piknik, Kültür ve Spor Şenliği" etkinliğinde bir araya geldi.

Etkinlikte Önemli İsimler Yer Aldı

Etkinliğe, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt ve TÖSEV Başkanı Ömer Osman Yanık gibi önemli isimler katıldı. Yanık, yaptığı konuşmada, "Özel evlatlarımızla ilgili konuları sadece belirli günlere sıkıştırmıyoruz. Yılın her anında engelleri birlikte aşmak için çalışıyoruz," dedi.

Ensar Kurt ise, "Her zaman bu çocuklarımız ve sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Engelleri sporla aşmaya devam ediyoruz. Bu süreçte, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş gibi liderlerimizin destekleri bizim için önemlidir," şeklinde ifade etti.

Renkli Aktivitelere Ev Sahipliği Yaptı

Etkinlikte çuval yarışı gibi çeşitli oyunlar da düzenlendi. Katılımcılar, müzik eşliğinde eğlenceli anlar yaşayarak halaylar çekti. Etkinlik, özel sporcular ve aileleri için unutulmaz bir gün oldu.

Özel sporcular ve aileleri, "2. Engelsiz Piknik, Kültür ve Spor Şenliği"nde buluştu. Türkiye Özel Sporcular, Eğitim, Yardım ve Spor Vakfının (TÖSEV) düzenlediği "Engelsiz Piknik, Kültür ve Spor Şenliği"ne Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt (sol 4), TÖSEV Başkanı Ömer Osman Yanık, özel sporcular ve aileleri katıldı.