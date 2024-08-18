Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Özel Sporcular Piknikte Buluştu

Ankara'da düzenlenen 2. Engelsiz Piknik, özel sporcular ve ailelerini bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 18:13
Özel Sporcular Piknikte Buluştu

Özel Sporcular ve Aileleri Ankara'da Piknikte Buluştu

Özel sporcular ve onların aileleri, Türkiye Özel Sporcular, Eğitim, Yardım ve Spor Vakfı (TÖSEV) tarafından organize edilen "2. Engelsiz Piknik, Kültür ve Spor Şenliği" etkinliğinde bir araya geldi.

Etkinlikte Önemli İsimler Yer Aldı

Etkinliğe, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt ve TÖSEV Başkanı Ömer Osman Yanık gibi önemli isimler katıldı. Yanık, yaptığı konuşmada, "Özel evlatlarımızla ilgili konuları sadece belirli günlere sıkıştırmıyoruz. Yılın her anında engelleri birlikte aşmak için çalışıyoruz," dedi.

Ensar Kurt ise, "Her zaman bu çocuklarımız ve sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Engelleri sporla aşmaya devam ediyoruz. Bu süreçte, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş gibi liderlerimizin destekleri bizim için önemlidir," şeklinde ifade etti.

Renkli Aktivitelere Ev Sahipliği Yaptı

Etkinlikte çuval yarışı gibi çeşitli oyunlar da düzenlendi. Katılımcılar, müzik eşliğinde eğlenceli anlar yaşayarak halaylar çekti. Etkinlik, özel sporcular ve aileleri için unutulmaz bir gün oldu.

Özel sporcular ve aileleri, "2. Engelsiz Piknik, Kültür ve Spor Şenliği"nde buluştu. Türkiye Özel...

Özel sporcular ve aileleri, "2. Engelsiz Piknik, Kültür ve Spor Şenliği"nde buluştu. Türkiye Özel Sporcular, Eğitim, Yardım ve Spor Vakfının (TÖSEV) düzenlediği "Engelsiz Piknik, Kültür ve Spor Şenliği"ne Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt (sol 4), TÖSEV Başkanı Ömer Osman Yanık, özel sporcular ve aileleri katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı