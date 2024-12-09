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Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası Antalya'da Gerçekleşti

Yavuz Kocaömer Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası, Antalya'da 197 sporcu ile tamamlandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 16:31
Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası Antalya'da Gerçekleşti

Yavuz Kocaömer Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası, Antalya'da büyük bir heyecanla sona erdi. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) tarafından Aksu ilçesindeki Pelin Cemal Kütahya Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, 48 ilden 197 sporcu derece elde etmek için kıyasıya yarıştı.

Yarışmanın sonucunda, otizm kategorisinde 8-18 yaş kadınlarda Irmak Ada Şahin, 8-18 yaş erkeklerde Burak Burç, 19 yaş üstü kadınlarda Serra Özgençay ve 19 yaş üstü erkeklerde Zeki Yusuf Çelik birincilik elde etti.

Down sendromlular kategorisinde ise 8-18 yaş kadınlarda Zeynep Tuncay, 8-18 yaş erkeklerde Hamza Dönmez, 19 yaş üstü kadınlarda Özgenur Kurşun ve 19 yaş üstü erkeklerde Salihcan Öztankal yarışmayı birinci olarak tamamladı.

Mental kategorisinde ise 8-18 yaş kadınlarda Melike Eylül Kırsakal, 8-18 yaş erkeklerde Bayram Buğra Çetin, 19 yaş üstü kadınlarda Ebru Acer ve 19 yaş üstü erkeklerde Utku Caberoğlu birinci oldu.

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