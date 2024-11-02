Özkan Sümer Mezarı Başında Anıldı

Özkan Sümer'in Anma Töreni

Trabzonspor'un eski başkanı ve futbolcusu Özkan Sümer, vefatının ardından mezarı başında anılmayı sürdürüyor. 22 Aralık 2020'de hayatını kaybeden Sümer'in anma töreni, Trabzon'un Maçka ilçesindeki kabri başında gerçekleştirildi.

Anma Törenine Katılım

Trabzonspor Kulübü'nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, anma törenine Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp yönetimi, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, 1461 Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem ve ASKF Trabzon Şube Başkanı Zeki Kurt katıldı. Törende Sümer için dualar okunup, kabri başına çiçek bırakıldı.

Birlik ve Beraberlik Mesajları

Anma etkinliğinin yanı sıra, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan taraftar grupları temsilcileri ile bir araya geldi. Bu buluşma, Başkan Doğan'ın, Başkan Yardımcıları Nevzat Kaya ve Taner Fikret Saral eşliğinde gerçekleştirildi. Yemekte, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar, yarın oynanacak olan Fenerbahçe maçı öncesinde birlik ve beraberlik mesajı verdi.