Özkan Sümer: Trabzonspor ve Türk Futboluna Adanan Ömür

Özkan Sümer: Türk Futbolunun Bilge İnsanı

Trabzonspor ve Türk futboluna ömrünü adayan Özkan Sümer, vefatının 4. yılında anılıyor. 2020 yılında kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde 22 Aralık'ta hayatını kaybeden Sümer, 20 Kasım 1940'da Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Futbol Kariyerine Erken Başladı

Futbol hayatına ortaokul yıllarında İdmanocağı takımında başlayan Özkan Sümer, >Yolspor ve Zonguldak Kömürspor takımlarında oynadıktan sonra, 1967'de Trabzonspor'un kuruluşuyla birlikte bordo-mavili formayı giymeye başladı.

Kapitanlık ve Teknik Direktörlük Başarıları

Trabzonspor'da üç yıl futbol oynadıktan sonra takım kaptanlığına yükseldi. 1972-1973 sezonunda genç takım antrenörlüğüne getirilen Sümer, 1978-1979 sezonu öncesinde A takım teknik direktörü oldu. Özkan Sümer, bu dönemde Trabzonspor'un 2 lig ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu kazanmasını sağladı.

Başkanlık Dönemi ve Başarılar

Özkan Sümer, 2000 yılında Trabzonspor Kulübü'nün 12. başkanı olarak göreve başladı. Başkanlığı süresince 2002-2003 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Ayrıca, stadyumda tel örgülerin kaldırılmasıyla Türk futboluna örnek olacak bir adım attı.

Galatasaray’da da Unutulmaz Başarılar

Özkan Sümer, Galatasaray'da da teknik direktör olarak Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandıktan sonra, kariyerine Trabzonspor altyapı koordinatörlüğünde devam etti.

Her Kademede Trabzonspor’un Yanında

Özkan Sümer, Trabzonspor'da futbolcu, teknik direktör ve başkan olarak görev yapan tek kişi olma özelliği taşımaktadır. Türk futboluna damga vuran Sümer, oyuncular yetiştirerek Türk futboluna önemli katkılarda bulundu. Son dönemde, Ahmet Ağaoğlu döneminde genel koordinatörlük görevinde bulundu. Özkan Sümer zamanında Trabzonspor'un kadın futbol takımı kurularak şampiyonluk sevinci de yaşandı.