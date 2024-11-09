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Özlem Akdurak, Dünya Yelken Birliği Başkan Yardımcılığına Yeniden Seçildi

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Dünya Yelken Birliği başkan yardımcılığına ikinci kez seçildi.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 19:51
Özlem Akdurak, Dünya Yelken Birliği Başkan Yardımcılığına Yeniden Seçildi

Özlem Akdurak'tan Tarihi Başarı

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, dünya yelken arenasında önemli bir başarıya daha imza attı. Dünya Yelken Birliği (WS) başkan yardımcılığına ikinci kez seçildi.

Seçim Detayları

Federasyonun yaptığı açıklamaya göre, WS'yi 2028 yılına kadar yönetecek yeni yönetim kurulu üyeleri, Singapur’da düzenlenen kongrede belirlendi. Genç yeteneklerin ve deneyimli yöneticilerin bir araya geldiği bu kongrede, kararlar oylama ile alındı.

Yeni Yönetim ve Akdurak'ın Rolü

Kongrede Çinli Li Quanhai yeniden başkan seçilirken, Özlem Akdurak da başkan yardımcıları arasında yer alarak uluslararası platformda Türkiye’nin temsil gücünü artırmış oldu.

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