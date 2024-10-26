Özlem Akdurak, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığını Yeniden Kazandı

Özlem Akdurak Yeniden Başkan

Türkiye Yelken Federasyonu başkanlığına Özlem Akdurak yeniden seçildi. Federasyonun 6. olağan genel kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait konferans salonunda gerçekleştirildi.

Seçim Sonuçları

Bu önemli seçimde mevcut başkan Özlem Akdurak, Aydın Yurdum ve Burhanettin Hacıcaferoğlu karşı karşıya geldi. Divan başkanlığını Abdullah Albunar üstlendi. Yapılan oylamada, faaliyet ve denetim raporları onaylandı.

Özlem Akdurak, kullanılan 270 oydan 118'ini alarak başkanlık koltuğuna oturdu. Diğer adaylardan Hacıcaferoğlu 109, Yurdum ise 42 oy aldı. 1 oy da geçersiz sayıldı.

Yeni Yönetim Kurulu

Akdurak'ın başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Ahmet Hakan Yenigün, Ekrem Yemlihaoğlu, Hasan Durhat, Melih Dilikoğlu, Murat Şener, Mustafa Herdem, Oğuz Akif Sezer, Serdar Özkaleli, Şenkar Öztüzün ve Ayşe Meliha Canpolat.

Başkan Akdurak'ın Duygusal Konuşması

Seçim galibiyetinin ardından duygusal anlar yaşayan Akdurak, "Buradan güçlü, birbirine sımsıkı bağlı bir yelken ailesi olarak ayrılacağız. Ben ve arkadaşlarım ilkelerimizden hiç vazgeçmeden yol alacağız. Son birkaç gündür etrafımda dostluk, sevgi, vefa... Hepsini hissettim. Diğer başkan adaylarına da yelken sporuna sahip çıkmaya çalıştıkları için teşekkür ediyorum. Türkiye Yelken Federasyonu her bireyini kucaklayarak yol almaya devam edecek." ifadelerini kullandı.