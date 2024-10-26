DOLAR
34,28 0,05%
EURO
36,96 0,12%
ALTIN
3.027,61 -0,05%
BITCOIN
2.290.860,37 0,21%

Özlem Akdurak, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığını Yeniden Kazandı

Türkiye Yelken Federasyonu'nun 6. olağan genel kurulunda Özlem Akdurak tekrar başkan seçildi.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 16:59
Özlem Akdurak, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığını Yeniden Kazandı

Özlem Akdurak Yeniden Başkan

Türkiye Yelken Federasyonu başkanlığına Özlem Akdurak yeniden seçildi. Federasyonun 6. olağan genel kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait konferans salonunda gerçekleştirildi.

Seçim Sonuçları

Bu önemli seçimde mevcut başkan Özlem Akdurak, Aydın Yurdum ve Burhanettin Hacıcaferoğlu karşı karşıya geldi. Divan başkanlığını Abdullah Albunar üstlendi. Yapılan oylamada, faaliyet ve denetim raporları onaylandı.

Özlem Akdurak, kullanılan 270 oydan 118'ini alarak başkanlık koltuğuna oturdu. Diğer adaylardan Hacıcaferoğlu 109, Yurdum ise 42 oy aldı. 1 oy da geçersiz sayıldı.

Yeni Yönetim Kurulu

Akdurak'ın başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Ahmet Hakan Yenigün, Ekrem Yemlihaoğlu, Hasan Durhat, Melih Dilikoğlu, Murat Şener, Mustafa Herdem, Oğuz Akif Sezer, Serdar Özkaleli, Şenkar Öztüzün ve Ayşe Meliha Canpolat.

Başkan Akdurak'ın Duygusal Konuşması

Seçim galibiyetinin ardından duygusal anlar yaşayan Akdurak, "Buradan güçlü, birbirine sımsıkı bağlı bir yelken ailesi olarak ayrılacağız. Ben ve arkadaşlarım ilkelerimizden hiç vazgeçmeden yol alacağız. Son birkaç gündür etrafımda dostluk, sevgi, vefa... Hepsini hissettim. Diğer başkan adaylarına da yelken sporuna sahip çıkmaya çalıştıkları için teşekkür ediyorum. Türkiye Yelken Federasyonu her bireyini kucaklayarak yol almaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kasımpaşa, Samsunspor'u İlk Yarıda Geçti
2
Özlem Akdurak, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığını Yeniden Kazandı
3
Fenerbahçe Opet, OGM Ormanspor'u Rahat Geçti
4
Kayserispor, 12 Maçlık Galibiyet Hasretine Son Verdi
5
Hatayspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Yenilgi Sonrası Açıklamalarda Bulundu
6
Bellona Kayserispor'dan Hatayspor'a Ziyaret: 1-0 Galibiyet
7
Çorum FK'nın Galibiyeti: Teknik Direktörlerin Açıklamaları

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek