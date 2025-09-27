Öznur Cüre Girdi Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda Bireyselde Gümüş

Gwangju 2025'te milli sporcunun kürsü başarısı

Güney Kore'nin Gwangju kentinde düzenlenen 2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda milli okçu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay bireysel kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Sıralama maçlarının ardından Öznur, ABD'li Wendy Gardner ve Meksikalı Lya Sanchez'i yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde İtalyan Eleonora Sarti, yarı finalde ise Rus Artakhinova Stepanida'yı mağlup ederek final hakkı elde etti.

Finalde ise Hint sporcu Sheetal Devi'ye 146-143 skoruyla yenilen Öznur, bireyselde gümüş madalyayla yetindi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları şampiyonu Öznur Cüre Girdi, Gwangju'daki organizasyonda toplamda 1 altın ve 2 gümüş olmak üzere üç madalya ile şampiyonayı tamamladı.

Öznur, kadınlar makaralı yay takımlarında Büşra Fatma Ün ile altın, makaralı yay karışık takım kategorisinde ise Kenan Babaoğlu ile gümüş madalya kazanmıştı.

2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası, yarın sona erecek.