Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu, Dünya Çapında Tanınırlık Kazanıyor

Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu, Yüksek İrtifasıyla Tanınıyor

Erzurum'da, 2024 yılında 32 ülkenin milli sporcularını ağırlamaya hazırlanan Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu, yüksek irtifa ve kolay ulaşım avantajları sayesinde artık dünya çapında tanınırlık kazanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Desteğiyle Hizmete Açıldı

2017 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçen olimpik yüzme havuzu, yaklaşık 2 bin metre yükseklikte, yılın her döneminde ulusal ve uluslararası organizasyonlara hazırlanan yüzücüleri misafir ediyor.

İsviçre'den Almanya'ya 32 Ülke Milli Takımları Burada Kamp Yapıyor

2 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu bu tesis, havalimanına ve otellere yakın konumu sayesinde Türk yüzücülerin yanı sıra yabancı sporcuların da vazgeçilmez kamp merkezi haline geliyor. Yüksek irtifası dolayısıyla Almanya, Polonya, Slovakya, Slovenya, Macaristan, İtalya, Yunanistan, Ukrayna gibi 32 ülkenin milli yüzücülerine ev sahipliği yaparak, dünya çapında popülerlik kazandı.

Açıkgöz: "Palandöken, İlk Üçte Yer Almalı"

Türkiye Yüzme Federasyonu Milli Takım Sorumlusu ve Teknik Kurul Üyesi Eray Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımlar olarak son iki olimpiyata Erzurum'da hazırlandıklarını belirtti. Açıkgöz, Palandöken'in 2 bin metre rakımının iyi bir avantaj olduğunu, yerel yemek kültürü ve sıcakkanlı halkın da sporculara destek sağladığını vurguladı. Açıkgöz, “Avrupa'da birçok merkez var ama burayı ilk üçten birine koyabiliriz.” dedi.

Çakmur: "Erzurum'un Popülerliği Artıyor"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Erzurum'un yüksek irtifa kamp merkezi olarak bilindiğini ancak olimpik havuzun da dünya çapında tanınan bir tesis haline geldiğine dikkat çekti. Çakmur, “Buraya gelen milli takımlar başarı oranları arttığı için rezervasyon talepleri giderek artıyor,” ifadelerini kullandı. Yüzme milli takımlarının yüksek irtifanın faydasını görmesi, Erzurum'un artan popülaritesinde önemli bir etken olarak öne çıkıyor.

Erzurum'da 2024 yılında 32 ülkenin milli sporcularını ağırlayan Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu, yüksek irtifa, kolay ulaşım gibi avantajlarıyla artık dünya çapında tanınıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 2017 yılında açılan olimpik yüzme havuzu, yaklaşık 2 bin metre yükseklikte yılın her dönemi ulusal ve uluslararası organizasyonlara hazırlık yapan yüzücüleri ağırlıyor.

Erzurum'da 2024 yılında 32 ülkenin milli sporcularını ağırlayan Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu, yüksek irtifa, kolay ulaşım gibi avantajlarıyla artık dünya çapında tanınıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 2017 yılında açılan olimpik yüzme havuzu, yaklaşık 2 bin metre yükseklikte yılın her dönemi ulusal ve uluslararası organizasyonlara hazırlık yapan yüzücüleri ağırlıyor.